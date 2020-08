Así acceden las personas con movilidad reducida a la Comisaría de Fuengirola

La escena lo dice todo. Cuatro policías nacionales bajan como pueden a una mujer en una silla de oficina por las escaleras del acceso principal de la Comisaría de Fuengirola, uno de los principales municipios de la Costa del Sol en el que residen más de 80.000 habitantes. La ciudadana necesita una silla de ruedas para desplazarse, pero los agentes la han cambiado previamente de asiento en el rellano para poder realizar la maniobra con menos dificultad. A la izquierda de la imagen se aprecia un acceso para personas con movilidad reducida que no se puede utilizar porque está averiado.

Según Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, la imagen es del jueves de la semana pasada y a día de hoy todo sigue igual, pero el sistema mecánico de la rampa lleva más de un año dando problemas. "Es inaceptable. Llevamos mucho tiempo denunciando que este edificio no tiene aparcamiento para los vehículos oficiales, que los calabozos no son suficientes y que las instalaciones no son las más adecuadas para desempeñar el trabajo policial, pero la escena del acceso es el colmo", asegura el secretario provincial del sindicato, Miguel Millán, quien recalca que esta situación se da muy a menudo porque en el municipio hay muchas personas con movilidad reducida, sobre todo residentes extranjeros que acuden regularmente a la comisaría para poner al día su documentación.

La reclamación no es nueva, ya que Jupol asegura que ya presentó un escrito hace un año solicitando una solución que no llega. "Hace siete meses nos comunicaron que se harían cargo de la reparación, pero para los responsables de estas dependencias y de la Comisaría Provincial no parece que los ciudadanos sean una prioridad. "Las comisarías no son cortijos, son zonas de trabajo y de servicio al ciudadano", añade.

La formación de Ciudadanos en Fuengirola se ha sumado a la denuncia del sindicato. El concejal y portavoz del partido en el Ayuntamiento de Fuengirola, Francisco Javier Toro, compartió el vídeo del sindicato en sus redes sociales y añadió: "Esta es la comisaría que tenemos en Fuengirola: Sin aparcamiento, con un ascensor que deja de funcionar cuando llueve, sin despachos ni calabozos suficientes y desde luego sin accesibilidad".