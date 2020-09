Estepona aprueba de manera inicial el presupuesto de 2021

El Pleno del Ayuntamiento de Benalmádena ha aprobado de forma inicial el Presupuesto para 2021, que contempla unos ingresos de más de 101,4 millones de euros, sitúa los gastos en 98 millones de euros y prevé un superávit de 3,3 millones de euros.

Las partidas para inversiones productivas crecen hasta los 16,2 millones de euros, la mayor cifra registrada en la historia de la ciudad y permitirán continuar obras como el nuevo edificio Consistorial, para agrupar las dependencias municipales actualmente diseminadas por el municipio, y el Plan Municipal de Aparcamientos Subterráneos, con la construcción de un aparcamiento para medio millar de vehículos en la plaza del Ajedrez y la remodelación de su entorno.

Además, permitirá continuar con la senda litoral y el plan de embellecimiento del centro urbano, que suma más de 130 calles con la renovación de todas sus infraestructuras, además de la mejora de equipamientos públicos; la creación de zonas verdes y parques infantiles; la conservación y adquisición de materiales para playas y jardines y el mantenimiento de centros educativos y guarderías.

Las cuentas recogen la ejecución de proyectos cofinanciados mediante los fondos europeos Edusi, como la segunda fase de la céntrica avenida de Andalucía y la remodelación del paseo marítimo.

La seguridad ciudadana se refuerza con la adquisición de vehículos para Policía Local y Protección Civil; así como con la dotación de partidas para la cobertura de la convocatoria pública de nueve plazas de agentes.

El alcalde, José María García Urbano, ha explicado que Estepona ha vivido en los últimos años su mayor época de esplendor y va a continuar "con la modernización y con infraestructuras últiles y sostenibles para la ciudad. Estepona va a seguir avanzando, y la recuperación económica será más ágil en Estepona que en otros lugares. La ciudad tiene una base económica sólida, gracias al trabajo realizado en los últimos 9 años para poner orden en las cuentas municipales y un proyecto serio de futuro para la ciudad", ha agregado.

"Pocas ciudades han tenido una transformación de la envergadura de Estepona en menos de una década, con inversiones municipales como un hospital, un estadio de atletismo, un parque ferial y deportivo, 130 calles remodeladas en todas sus infraestructuras y embellecidas que han conseguido reposicionar nuestra marca turística de la mano del proyecto 'Estepona, Jardín de la Costa del Sol', un orquidario, el Teatro-Auditorio Felipe VI, el litoral conectado por la senda, una ruta de murales artísticos con más de 60 obras, más zonas verdes, nuevos aparcamientos, planes de asfaltado o más de 30 áreas recreativas por toda la ciudad".

El regidor ha recordado que esta inversión contrasta con la gestión de las corporaciones anteriores "donde no se invertía nada en la ciudad, no se prestaban los servicios más básicos, donde se destinaba el 110% de los ingresos al pago de nóminas y se endeudó al Ayuntamiento con 300 millones de euros; al inicio del año ya sabían que no iban a tener dinero ni para pagar las nóminas de la plantilla".

Respecto a la inversión social, este ejercicio económico estará marcado por una especial atención a las necesidades sociales que se deriven del impacto de la pandemia. De esta forma, se dedican más de seis millones de euros a programas, ayudas e iniciativas para apoyar a ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Ha destacado una partida, que podrá ser ampliable, de medio millón de euros para el Plan de Empleo Municipal; así como el incremento de las cuantías para las asociaciones sin ánimo de lucro que prestan ayuda a los más desfavorecidos, con más de 150.000 euros. Y la partida de ayudas de emergencia social tendrá carácter ilimitado, siendo concedidas a todas aquellas personas que se encuentren en la situación correspondiente para esta ayuda.



Pago de la deuda heredada

El nuevo presupuesto también permitirá reducir a 70, la deuda de 300 millones de euros heredada en junio de 2011, de las anteriores corporaciones, lo que implicará haber pagado más del 76% de la totalidad de esa deuda inicial, produciéndose así un considerable ahorro a las arcas municipales al evitar el pago de los intereses que genera.

El objetivo del equipo de gobierno es alcanzar la deuda cero en 2023-2024, de forma que en ese momento se lleve a cabo una reducción del 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Hasta el momento, se ha conseguido reducir en un 20% el IBI y la tasa de basura, cuya rebaja en los recibos se consolida para 2021.



Salud mental

El Pleno del Ayuntamiento de Estepona también ha aprobado por unanimidad una moción en la que solicita al Gobierno Central que parte de las antiguas instalaciones del Instituto Social de la Marina en Estepona sean cedidas a la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Costa del Sol (Afesol) para la creación de un centro de día.

La edil de Participación Ciudadana, Susana Casaño, ha destacado la importancia del proyecto previsto por Afesol, que se convertiría en el primero de estas características en la ciudad al contar con un club social para trabajar a nivel grupal, despachos individuales para realizar intervenciones personalizadas y un área dedicado a la inserción laboral y social.

Como muestra del apoyo que el Consistorio da a este colectivo, el próximo sábado, 10 de octubre, Estepona iluminará de color verde sus fuentes, así como el emblemático edificio del Parque Botánico-Orquidario como acto conmemorativo del Día Mundial de la Salud Mental.



Zona de gran afluencia turística

El Ayuntamiento de Estepona ha aprobado una moción solicitando a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía que la ciudad sea declarada, con carácter indefinido, Zona de Gran Afluencia Turística.

En la actualidad, el Consistorio tiene que solicitar cada cuatro años esta denominación que permite a los negocios de Estepona una amplitud de horario de apertura, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, y no depender únicamente de los ocho domingos que la Consejería de Comercio permite abrir al año.