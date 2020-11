Manilva también será sometida a un cribado masivo

Manilva será la única localidad malagueña que será sometida, de momento, al cribado masivo que realiza la Consejeria de Salud del Gobierno andaluz. Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

De este modo, el testeo se llevará a cabo en las próximas fechas en esta localidad fronteriza entre la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, una vez que la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha informado de que podría ser un municipio susceptible de una evaluación específica de riesgo tras detectar una tendencia creciente de los contagios por coronavirus.

El alcalde manilveño, Mario Jiménez, ya amplió la semana pasada las medidas adoptadas para luchar contra el coronavirus en el municipio -con el cierre de dependencias municipales y enclaves municipales entre ellas- y expresó la conveniencia de que sus vecinos fueran sometidos al cribado masivo.

No obstante, los regidores de otras cuatro localidades malagueñas -Cuevas del Becerro, Cañete la Real, Archidona y Montecorto- también habían alertado a la delegación territorial de la Consejería de Salud de una evolución de la pandemia que ellos consideran merecedora del cribado poblacional, aunque los expertos que lo deciden aún no lo han estimado necesario. No obstante, la Junta de Andalucía ampliará el abanico con la introdución de una nueva herramienta y desplazará a ocho unidades móviles por toda la región para la realización de test de antígenos en aquellos municipios que señale la Consejería de Salud.

Once municipios cribados

El cribado masivo con el que la Consejería de Salud de la Junta testea a las localidades andaluzas con mayor incidencia del virus ya se ha realizado en otros once municipios malagueños, sobre los que se dispone de la información extra que esta herramienta proporcionó en su momento.

En la geografía malagueña, esta prueba colectiva se ha desarrollado durante el último mes y medio en Villanueva de la Concepción, Sierra de Yeguas, Almáchar, Teba, Cuevas de San Marcos, El Borge, Periana, Arriate, Ronda, Campillos y Villanueva del Trabuco.

Los resultados obtenidos en las 11 poblaciones malagueñas suman un total de 117 contagios detectados. La distribución de estos guarismos contrasta entre los 65 contagios de Ronda o la veintena de casos positivos sacados a la luz en Arriate y la ausencia de nuevos infectados entre los vecinos sometidos al test de antígenos en Campillos y El Borge. El testeo se ha realizado en sendas ocasiones en la localidad axárquica de Almáchar, con la detección de 14 y 1 positivo, respectivamente.



Movilizaciones en Cuevas del Becerro

Después de que la alcaldesa de Cuevas del Becerro le remitiese el pasado miércoles 3 de noviembre una carta al delegado de Salud en la que alertaba de "una situación sanitaria insostenible", tanto todos los concejales del municipio como numerosos vecinos han llegado a implicarse en movilizaciones para exigir la aprobación del cribado masivo que han incluido la celebración de caceroladas.

En las últimas jornadas, los contagios han seguido creciendo en este municipio de unos 1.600 habitantes, situado en la comarca del Guadalteba y que ejerce como puerta de entrada a la Serranía de Ronda. En la actualidad, la tasa de incidencia ha superado la barrera de los 3.500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que lo mantiene a la cabeza en esta provincia y entre los primeros puestos en toda la comunidad autónoma.