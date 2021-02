La pandemia del Covid-19 ha hecho que la ciencia y la investigación sean más protagonistas que nunca. Las mutaciones del virus, las vacunas o los ensayos de laboratorio se han vuelto temas habituales pero no sólo en la calle, sino también en aulas como la de la profesora Isabel Codes Moreno, que imparte Biología en el IES Los Boliches de Fuengirola. Un centro malagueño en el que pueden estar formándose hoy al menos dos futuros científicos: los alumnos de 2º de Bachillerato Bogdan Grecu y Rosa Belmonte, que acaban de quedar en el primer y tercer puesto, respectivamente, en la fase autonómica de la Olimpiada Nacional de Biología.

El interés por la ciencia de estos estudiantes es anterior a la pandemia pero garantiza que hay vocaciones científicas en la provincia y, sobre todo, en este instituto de Fuengirola donde otro alumno, Iker Puerto, logró la medalla de plata en la fase nacional de esta Olimpiada científica en 2018 y la de oro en las Olimpiadas Iberoamericanas. Además, Enzo Rieg, otro estudiante de Fuengirola, del Colegio Salliver, figura en el palmarés de este año en un quinto puesto.

La profesora Isabel Codes tiene claro que participar en certámenes como éste ayuda a despertar vocaciones científicas, algo fundamental. «El futuro de la humanidad no es que necesite de la ciencia, es que es posible que sin ella no tengamos futuro. Pero hay jóvenes que están por ello», manifiesta y confirma que su exalumno Iker Puerto se decantó por la Bioquímica tras ganar la Olimpiada, el mismo camino que quiere seguir Rosa Belmonte, mientras Bogdan Grecu, originario de Rumanía, apuesta por la Medicina.

¿Pero cómo se gana una competición con casi 200 participantes y con un nivel más universitario que de Bachillerato? La docente explica que se necesitan años de preparación, no sólo durante el curso sino también en vacaciones. «Es un esfuerzo personal enorme», subraya.

A estos alumnos no les pesa. Son entusiastas, tienen un gran interés en la asignatura de Biología, en aprender más, en leer y buscar información más allá de los libros de texto. Así lo confirma el ganador de la Olimpiada, Bogdan Grecu. «Cuando más tiempo empleé fue en las navidades de 2020. Fui aprovechando las horas libres para mejorar lo máximo posible. Siempre desde el punto de vista de la curiosidad, de aprender, de saber cosas nuevas y nunca de la obligación o de sentirlo como un peso», detalla.

Participar en certámenes como la Olimpiada Nacional de Biología ayuda a despertar vocaciones científicas, algo fundamental

En la misma línea, Rosa Belmonte afirma que ha sido un reto personal y más aún en el complicado momento actual. «Creo que el resultado se ha debido al esfuerzo que he hecho dedicando mis horas libres a algo que por otra parte me apasiona. Esto me motiva a conseguir mis próximos objetivos y mi sueño profesional que es dedicarme a la investigación», afirma.

Sin embargo, Rosa es consciente de que su sueño tendrá que pasar por irse al extranjero y conoce las dificultades de la carrera investigadora en España pese al interés actual por la ciencia. Así lo confirma su profesora, que no puede ser más clara: «En España la investigación es un desastre. Hay que tener mucho valor para acabar la Universidad y seguir el camino de la investigación, un camino muy largo, con contratos siempre precarios. Esta carrera está muy maltratada y eso tiene que cambiar».

Isabel Codes no sólo reclama un cambio en ese sentido, sino también en cuanto al peso horario de la asignatura de Biología, principalmente en la ESO. «Se ha ido a menos. Es alucinante que en unos momentos que tanto se reivindica la ciencia, la ley educativa no vaya en ese sentido. Es un desastre», se lamenta. Actualmente, sólo se imparten tres horas semanales de Biología en 1º de la ESO y otras dos en 2º.

Otro hándicap es la falta de horas y docentes para experimentar en el laboratorio, hoy en día prácticamente inexistentes en los centros públicos, según Isabel Codes. «Mi alumno Iker (en referencia a Iker Puerto) sólo cometió un fallo en la Olimpiada Nacional que le llevó a que no tuviera la medalla de oro y fue por culpa de una práctica de laboratorio. No sabes la rabia que me dio», recuerda.

Isabel Codes reclama más peso al peso horario de la asignatura de Biología, principalmente en la ESO

Una asignatura viva

Pese a todo, los temarios de Biología están bien estructurados, afirma esta docente con 30 años de carrera, que asegura que su asignatura es la que más gusta a los alumnos y defiende que es una materia muy viva, en constante evolución. «Ahora con el coronavirus, lo nombro todos los días en clase porque puedo relacionarlo con mil cosas de la Biología», ejemplifica.

Además de impartir Biología, Isabel Codes es este curso la coordinadora Covid de este instituto fuengiroleño. Cuando se le pregunta si ve a los alumnos y las familias más concienciados con la importancia de la ciencia por todo lo que está pasando, dice no estar segura y lamenta que siga habiendo actitudes irresponsables o ignorantes respecto al Covid-19. «Creo que el mensaje de la ciencia no llega suficientemente al grueso de la sociedad. La gente no sabe lo que es una vacuna. Hace falta más divulgación, más presencia en los medios», reclama. Con sus éxitos en la Olimpiada de Biología, sus alumnos ya están contribuyendo a ello y prometen seguir haciéndolo.