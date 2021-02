El Ayuntamiento de Torremolinos aprobó inicialmente en el pleno del pasado jueves una modificación de la ordenanza para autorizar que se puedan realizar obras de poca entidad constructiva en inmuebles que no hayan pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Se trata de punto imprescindible para que, a corto plazo, los edificios de la ciudad puedan realizar reformas menores. «Este registro se sustituye por un informe de un técnico competente que acredite que las obras no afectan a la estructura del edificio», indicó la teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, Maribel Tocón.

En este sentido, la edil declaró que «aunque la mayoría de los edificios del municipio que están en periodo de renovación de la ITE han tramitado, o están tramitando la misma, hay otros que por falta de acuerdo en la comunidad de vecinos o presupuesto, no han podido realizar las gestiones necesarias, algo que hasta ahora impedía conceder cualquier tipo de permiso que fuese encaminado a pequeñas reformas que no afecten a la seguridad estructural del edificio». «Con esta acción se pretende favorecer el mercado inmobiliario y de construcción, resolviendo además las demandas de muchos ciudadanos que no podían realizar reformas en sus viviendas ya que su edificio no tenía la ITE favorable», explicó.

De este modo, una vez concluyan los periodos de tramitación de la ordenanza (aproximadamente de tres meses), los ciudadanos de Torremolinos podrán realizar obras menores sin que le acompañe la solicitud con la inclusión de la ITE favorable. Por tanto, si a la hora de solicitar la Declaración Responsable no se puede acompañar la misma con la ITE favorable, se considerará necesaria la inclusión de un informe del técnico responsable de la obra que garantice las adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público de la edificación en su conjunto. Un hecho que permitirá conocer el grado de seguridad estructural, pese a que las obras de poca entidad constructiva no deberían afectar a la estructura del edificio, según informó el Ayuntamiento.

Tocón avanzó también que «en el pleno de marzo abordaremos la eliminación total de la licencias de obra menor, todas las actuaciones que se consideren de poca entidad se podrán realizar tan solo con la Declaración Responsable». «Se trata de un paso definitivo para la modernización de este departamento, cualquier obra que quiera hacerse en la ciudad tendrá dos modalidades: Declaración Responsable para actuaciones menores o licencia de obra mayor; así conseguiremos una descongestión significativa que redundará en un beneficio para la ciudadanía», incidió.