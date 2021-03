No pueden más. Y no entienden que a pesar de tener una incidencia menor de 150 casos por 100.000 habitantes -baremo aplicado para pasar al nivel 2 de alerta sanitaria- no les dejen abrir más allá de las 18.00 horas porque municipios de su mismo distrito sanitario -Ojén, Marbella y Manilva- no bajan de esa cifra.

A expensas de lo que decida hoy la Junta de Andalucía, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena (ACEB), la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos (ACET), y la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Fuengirola y Mijas (CEPYME) solicitaron ayer que los niveles de alerta sanitaria frente al Covid-19 se adopten en función de la tasa de incidencia por municipios y no por distritos sanitarios.

Las asociaciones se hacen eco de las quejas y el malestar de los empresarios del comercio y la restauración que continúan con medidas restrictivas de nivel 3, como el cierre del horario comercial a las 18.00 horas, que se ha determinado para todo el Distrito Sanitario Costa del Sol, cuando la tasa de incidencia acumulada de estos cuatro municipios se sitúa muy por debajo de los 150 casos por 100.000 habitantes.

Los empresarios entienden que las medidas las tiene que tomar un comité de expertos «pero si se ha fijado que la tasa mínima para pasar a nivel 2 es de 150 casos por 100.000 habitantes, deberían contemplar que en un mismo distrito sanitario hay municipios que se ven arrastrados por otros y están sufriendo medidas injustas, sobre todo los comercios y hostelería que son los que están cargando con las mayores restricciones y consecuencias económicas de esta crisis sanitaria», dijo la presidenta de la ACEB, Rosa María González Rubia.

El presidente de la ACET, Juan Vallejo, manifestó que Torremolinos tiene una tasa de 53 (ayer bajó a 48) y Benalmádena de 85 casos por 100.000 habitantes, y que «en otros distritos sanitarios con esa tasa los comercios y restaurantes pueden abrir hasta las 21.30 horas, pero mientras haya municipios del distrito Costa del Sol que superen la tasa de 230, aquí lo tenemos difícil».

La presidenta de CEPYME Fuengirola-Mijas, Ana María de la Torre, recordó que las tasas de incidencia de Fuengirola y Mijas son de 105 y 139 casos por 100.000 habitantes, respectivamente, (ayer bajaron a 99 y 134) y como no hay restricciones de movilidad entre la capital y los municipios de la Costa del Sol, «cualquier ciudadano de los municipios donde tenemos que cerrar a las 18.00 horas se puede desplazar a Málaga donde comercio y hostelería sí están abiertos hasta las 21.30 horas», lo que califican de agravio.

Precisamente, el alcalde de Torremolinos valoró que el municipio bajara ayer de los 50 casos. «Es una buena noticia que está relacionada con lo que venía pasando las últimas semanas. Nuestros índices eran muy bajos respecto a la media de municipios limítrofes», dijo Ortiz.

«Quiero enviar un mensaje de tranquilidad a los empresarios de la ciudad, entendemos que con estos datos la Junta de Andalucía debe responder a nuestras peticiones y relajar las restricciones como lo ha hecho para Málaga y otros municipios que tienen una tasa muy superior a la nuestra», dijo Ortiz. «Necesitamos que el Gobierno regional permita que la actividad económica de Torremolinos esté al mismo nivel que otros municipios de la provincia que tienen peor incidencia acumulada», dijo el regidor.

En el mismo sentido se manifestó Josele González, alcalde de Mijas, municipio donde la Consejería hizo un cribado el pasado martes que no alcanzó el 40% de participación pero en el que no se detectó ningún caso positivo.

«Vamos a seguir trabajando para reducir las cifras al mínimo y pedimos a la Junta que la ampliación de horarios se aplique por municipios, para no perjudicar a los comercios y la hostelería de ciudades de la Costa del Sol como Mijas, que están por debajo de los 150 contagios por 100.000 habitantes», afirmó el alcalde de mijeño, Josele González. La Junta tomará hoy una nueva decisión.