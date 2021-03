Una vecina de Mijas ha ganado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 15 años, que suman 360.000 euros, con el Rasca de la ONCE "El sueldo de tu vida", con lo que la fortuna se repite en esta localidad en la que el pasado sábado otro acertante logró un sueldo de 2.000 euros al mes, pero durante 10 años.

El "rasca" que ha resultado premiado lo ha vendido Manuel Jesús Porras, en un bar de la plaza del Ayuntamiento donde desayuna habitualmente, según ha informado este lunes la ONCE en un comunicado.

"Es una alegría muy grande, por ella, por mí, y por todos, que me dicen que soy un cenizo porque no les doy un premio, y ahora ya no lo dirán", ha señalado.