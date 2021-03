Las pruebas de acceso para acceder a 6 plazas de bombero en el Ayuntamiento de Benalmádena se han visto envueltas en la polémica después de que el tribunal haya decidido repetir la prueba física de natación en mar abierto.

La primera prueba para acceder a estas plazas, según las bases de la convocatoria, se celebró el pasado mes de diciembre y consistía en un cuestionario tipo test con cuatro preguntas alternativas, cuya contestación errónea se penalizaba.

Según algunos de los aspirantes, una de las preguntas se dio por válida, a pesar de que todas las respuestas eran correctas, lo que consideran un agravio comparativo ya que hay quien no la contestó por temor a ser penalizado. "Lo correcto hubiera sido anular esta pregunta y sustituirla por alguna de las de reserva", afirman.

El segundo ejercicio consistía en una prueba física: hacer a nado un circuito triangular de 750 metros señalizado por boyas en mar abierto, en menos de 13 minutos.

La prueba se realizó el pasado 11 de febrero en la playa de Malapesquera y a ella se presentaron los 37 aspirantes aptos en ese momento.

Los candidatos fueron iniciando la travesía de manera sucesiva con un minuto de diferencia entre ellos. Tras el resultado de la prueba resultaron aptos sólo 11 de los 37 aspirantes, con la circunstancia de que hay aptos en todos los tramos de tiempo en que se efectuó la prueba.

Sin embargo, el pasado 12 de marzo, un mes después de celebrarse la prueba física, el tribunal convocó a quienes no la habían superado para repetirla: "al haber apreciado este Tribunal dudas razonables en cuanto a la igualdad de condiciones para los aspirantes a lo largo de la duración de la referida prueba, tras las valoración de las alegaciones recibidas, e información obtenida".

Quienes superaron la prueba no entienden cuáles son esas dudas razonables; por qué no se informó de ello al finalizar la prueba si se observaron condiciones distintas a lo largo de la prueba; por qué se decide repetir un mes después cuando es algo que no se contempla en las bases de la convocatoria.

El presidente del tribunal calificador y jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Benalmádena, David Bañasco, ha explicado a la cadena Ser, que tras la prueba se abrió un plazo en el que se han recibido 24 alegaciones. Además, ha constatado a través de gráficos de Puertos del Estado y de las boyas marítimas "que hubo una situación cambiante en el mar durante los 50 minutos en que se realizó la prueba".

Sin embargo, los aspirantes que superaron la prueba no entienden por qué se convocó en mar abierto donde la situación nunca es la misma en vez de en una piscina, como suele ser habitual; ni por qué se permite que los mayores de 35 años puedan emplear un minuto más en hacer la prueba.

En este sentido, el presidente del tribunal ha explicado que se ha decidido así para conocer la capacidad de los aspirantes a defenderse en un espacio en el que probablemente tendrá que actuar alguna vez en su trayectoria profesional de manera más plausible que en una piscina, donde sólo se puede medir su capacidad de resistencia.

La prueba se ha repetido el martes 16 de marzo y se está a la espera de que el Ayuntamiento informe de cuántos aspirantes que no la habían superado en su día, lo han hecho ahora en la repesca.