La vacunación va avanzando y el estado de alarma está a menos de un mes de decaer. Se habla del verano, de la eliminación de las restricciones a la movilidad o de la ampliación de horarios comerciales y de ocio. Pero en los hospitales siguen ingresando cada día pacientes con Covid-19 cuyo principal sentimiento continúa siendo el miedo. No quieren ver la noticias ni saber el parte diario de fallecimientos. No son cifras. La mayoría conoce a estas alturas de la pandemia a alguien que no ha podido superar la enfermedad. «Los pacientes tienen más información ahora pero vienen muy asustados». Lo confirma Belén Navarrete, enfermera del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Regional de Málaga, que impulsó en la primera ola la campaña para que se enviaran cartas de ánimo a los enfermos. Un llamamiento que fue un éxito y que continúa activo ante la necesidad de reforzar su tratamiento emocional.

Los protagonistas de esta campaña de cartas solidarias a partir de la tercera ola han sido los alumnos de multitud de colegios no sólo de Málaga, sino de toda Andalucía y de localizaciones tan distantes como Madrid, Galicia o Sao Paulo. El CEIP Andalucía de Fuengirola es uno de los que ha respondido a la llamada de la enfermera Belén. Lo ha hecho con un mensaje de ánimo en vídeo que puede verse en sus redes sociales desde el 8 de abril y que ya ha llegado al Hospital Regional y ha emocionado tanto a enfermos como a sanitarios.

Un grupo de 27 alumnos y alumnas de Primaria de este centro fuengiroleño protagonizan un vídeo que tiene como hilo conductor la canción de la también malagueña Vanesa Martín Un canto a la vida, publicada durante el confinamiento de marzo de 2020 para colaborar con Cruz Roja.

Detrás de esta original idea están la profesora de música Natalia Arjona y la educadora Carmen María García, que han contado con la colaboración del director del centro, Francisco José Gutiérrez. Ambas explican que el objetivo ha sido transmitir «un mensaje de energía, de cariño, de ánimo a todas las personas que lo están pasando mal por la Covid, pero sin olvidar a los sanitarios que están luchando día a día para que esto termine» y en general a todos los «luchadores» de esta pandemia.

Para ello, han estado más de dos meses familiarizándose con la canción, seleccionando a los alumnos, ensayando, grabando, con el montaje técnico del audio y de las imágenes... Un proceso intenso que ha implicado a gran parte del colegio, con unos 500 alumnos de Primaria que aprendieron la canción aunque sólo 27 aparezcan en el vídeo.

La finalidad es la misma que han tenido las miles de cartas que han llegado al hospital malagueño, animar a los pacientes, pero Natalia y Carmen destacan el gran potencial de la música en este cometido. «La música es un vehículo emocional súper poderoso y a veces se nos olvida también que la psicología emocional es un ámbito que hay que trabajar muy duramente porque está en la base del aprendizaje».

La educadora Carmen María García destaca así la doble función de este proyecto educativo, que no sólo puede ser útil a los enfermos de Covid sino que supone un aprendizaje para los niños.

Un aspecto que también subraya Belén Navarrete al poner el ejemplo de un centro de menores tutelados por la Junta de Andalucía del que han recibido cartas. «Me contaba un profesor que a ellos les ha servido para enseñar a sus tutelados a ponerse en la piel de otra persona. Aparte de hacer mucho bien a los pacientes, también se lo hace a los alumnos», relata.

«Medicina» para los sanitarios

La pandemia sigue dejando situaciones dramáticas a diario y sanitarios como Belén y sus compañeros lo viven en primera línea. Su ánimo también está tocado. «No nos pesa nuestro trabajo pero ver morir a tanta gente en un tiempo tan reducido... Aún estamos gestionando los efectos de la primera ola», explica. Frente a esto, las cartas de ánimo e iniciativas como este vídeo están siendo «una medicina».

Por ello, se sienten agradecidos a tantos profesores y alumnos que han dedicado tiempo a mandarles un mensaje de fuerza. «Nos hemos sentido desbordados en el buen sentido porque no paran de llover cartas por correo postal, email, vienen expresamente a la puerta del hospital a traérnoslas», explica Belén Navarrete. A los alumnos les gustaría mirar la cara de los pacientes cuando ven este vídeo o les leen sus cartas. No puede ser, pero sí reciben vídeos de las propias enfermeras leyendo y han podido hablar con ellas a través de Zoom.

Inmersos en la cuarta ola, estas iniciativas solidarias siguen siendo muy necesarias. Y no sólo en Málaga. De hecho, el vídeo grabado en el CEIP Andalucía de Fuengirola ha sido enviado a hospitales de toda España como el Clínico San Carlos o La Paz de Madrid o el Quirón Salud de Barcelona. Además, de a otros hospitales malagueños como el Clínico o el de la Axarquía. Un mensaje musical para animar a seguir luchando.