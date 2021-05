El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, y el productor Fernando Monzón presentaron ayer ‘Torremolinos Siempre’, una serie ambientada en la ciudad de la Costa del Sol que ha comenzado a grabar la productora Milyuna Historias para su posterior emisión en una plataforma digital que promocionará el destino y su historia.

«Estamos muy ilusionados porque sabemos la repercusión que tienen las series en este momento. Es un relato que viene del pasado pero refuerza el presente y futuro. Muestra algo que ha sucedido mucho en nuestra ciudad y es que piensas que no te vas a quedar pero sucede algo y te enamoras de Torremolinos y te quedas. Es una historia de amor con la ciudad», explicó el alcalde, José Ortiz, que participó ayer en una de las primeras escenas de la serie que tuvo lugar en Madrid con un cameo.

En estos momento la productora graba el capítulo piloto y prevé que en dos o tres semanas comience el rodaje en la localidad. «Torremolinos es mítico. Yo soy de Zaragoza y cuando voy allí me gusta escribir porque me inspiro y he ido descubriendo la ciudad y tiene un pasado maravilloso que hay que contarlo al mundo entero», explicó el productor de ‘Torremolinos Siempre’, Fernando Monzón. En cuanto al argumento, el propio Monzón indicó que la serie comienza con una chica que tiene billete de ida y vuelta para realizar un bolo pero que la ciudad le «atrapa» y se queda allí, donde tendrá muchas oportunidades. «Se enamora del fotógrafo, de la recepcionista del hotel, de un hamaquero... Queremos contar de forma divertida y amable que Torremolinos es un lugar al que cualquiera puede venir y ser feliz».

Uno de los personajes principales será interpretado por la actriz Verónica Gregory, que dijo que este proyecto está en marcha desde hace tiempo y, sin avanzar mucho de la trama, aseguró que su personaje aprenderá a disfrutar una vez que llegue a la ciudad.