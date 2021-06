El Ayuntamiento de Benalmádena ha reforzado el control y sanción a los propietarios de perros que no recogen las heces de sus mascotas de la vía pública.

Para ello, ha establecido un sistema de recogida y clasificación de las heces que aparecen en la vía pública en el que colaboran los Servicios Operativos, Seguridad y Sanidad.

«La puesta en marcha de este sistema de recogida de muestras y posterior cotejo para identificar a dueños incívicos de perros no nace con un afán sancionador o perseguidor, sino que trata de concienciar a la gente en su obligación de recoger las heces de sus mascotas, además de prevenir el abandono animal», explicó el edil de Sanidad, Juan Carrillo.

«Sanidad tiene registrados por su ADN unos 2.900 perros, algo menos del 60% de los que hay en Benalmádena», advirtió Carrillo.

Las heces que puedan vincularse a un perro registrado por su ADN darán lugar a una sanción contra su dueño por no retirarlas. Pero las que no se vinculen con un perfil registrado también se controlarán, y ofrecerán un indicio valioso a los agentes de la Policía Local que controlan este aspecto, para identificar a dueños de perros que no hayan sido todavía dados de alta en el registro de ADN canino.

«Ya podemos hacer un seguimiento completo a los propietarios que no se ocupan de retirar los excrementos de la calle», dijo Marín.

Así, en una base de datos se recogerá toda la información de los incumplimientos de las ordenanzas municipales en este área y se cruzará la información con el registro de ADN canino en el que tienen que darse de alta todas las mascotas del municipio.

«De esta manera también se podrá elaborar poco a poco un mapa del municipio en el que figuren las áreas con mayor concentración de heces caninas no recogidas por los dueños de los perros, tanto si éstos aparecen en el registro de ADN como si no, para así aumentar la vigilancia policial en las zonas con mayor incidencia de este incumplimiento», destacó Marín.

«Es importante que todos colaboremos para garantizar la salubridad de nuestras calles en un municipio turístico como Benalmádena», dijo el edil.