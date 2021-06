El secretario de Organización del PSOE de Málaga, Javier Jerez, ha pedido la dimisión del concejal de Obras del Ayuntamiento de Fuengirola, José Sánchez, condenado por la muerte de dos trabajadores municipales.

Los hechos ocurrieron el 13 de marzo de 2015 cuando cinco operarios municipales trabajaban en una zanja en la calle Miguel Ángel de Fuengirola y un muro se desplomó. Tres de ellos se salvaron, otro falleció en el acto y el quinto murió en el hospital.

El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga ha considerado que las circunstancias de seguridad de los empleados no eran las adecuadas y ha responsabilizado al concejal de Obras e Infraestructuras del Consistorio, José Sánchez, y a otros dos cargos municipales.

El juez ha condenado al edil y a los responsables municipales a tres meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores, una pena que ha sido sustituida por una multa de 1.800 euros.

De esta manera, el secretario de Organización de los socialistas malagueños ha respaldado la petición de dimisión formulada por el grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Fuengirola.

"El concejal de Obras tiene que dimitir de inmediato. Si no, la alcaldesa del municipio, Ana Mula, debe cesarlo. Los hechos son muy graves y existe una sentencia firme en la que el juez destaca la falta de medidas de seguridad y que las muertes se podrían haber evitado. No vale con haber asumido las responsabilidades judiciales, existen también unas responsabilidades políticas que el concejal del PP en el Ayuntamiento de Fuengirola no puede eludir", ha dicho.