El show ‘Gran Hotel de las Reinas' comenzará su gira en Torremolinos el próximo 31 de julio y estará hasta el 28 de agosto con las mejores drags del panorama nacional tras su paso por un famoso programa televisivo.

Así lo han presentado hoy el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, el director general de Atresmedia Eventos, Pablo López-Barajas, el CEO de Locamente Factory, Ferrán Poca, y la drag Pupi Poisson.

Se trata de "una actividad complementaria fundamental que se suma al turismo, porque no somos solo un destino de sol y playa, aquí la gente viene a disfrutar, a ser feliz y emocionarse, así que tenía que comenzar la gira aquí", ha explicado el alcalde José Ortiz en la presentación, que ha tenido lugar en el Auditorio municipal, que acogerá las diferentes funciones.

En el espectáculo de baile, humor y música en directo con la participación del público, los asistentes podrán disfrutar en el Auditorio de Paca la Piraña, actriz revelación de la serie ‘Veneno’, como recepcionista del hotel, presentado por Supremme de Luxe; y por el escenario pasarán las drags Arantxa Castilla La Mancha, Carmen Farala, Dovima Nurmi, Drag Vulcano, Hugaceo Crujiente, Inti, Killer Queen, Pupi Poisson, Sagittaria y The Macarena.

"No había otro lugar mejor para comenzar esta gira que Torremolinos. Vamos a dar visibilidad a unas artistas que llevan años trabajando pero parece que lo que no sale en la tele, no existe. Ahora con esta apuesta y esta forma de entretenimiento en televisión, se les reconoce", ha explicado el director general de Atresmedia Eventos, Pablo López-Barajas.

El show se celebrará el 31 de julio y los días 7, 14, 21 y 28 de agosto. Las entradas se pueden adquirir en la página web https://granhoteldelasreinas.es/

"Teníamos el ojo echado a Torremolinos porque habíamos visto su gran apuesta por la diversidad y fue un clarísimo match entre la ciudad, el Ayuntamiento y nosotros", ha dicho el CEO de Locamente Factory, Ferrán Poca.

La drag Pupi Poisson ha expresado los nervios y emoción que albergan todas las participantes del espectáculo. "Hemos estado escondidas en los bares y estamos deseando dar lo mejor de nosotras. Va a ser un antes y un después en Torremolinos y en España", ha dicho.