CCOO presenta este miércoles, 3 de noviembre, un conflicto colectivo ante el Juzgado de lo Social para que el Grupo Tremón se subrogue a todos los trabajadores del parque de atracciones Tivoli World, empresa que se encuentra en concurso de acreedores desde hace año y medio, una vez que el Tribunal Supremo ha dictaminado que el parque de atracciones ya no es propiedad de Cipasa, la empresa de Rafael Gómez que lo ha gestionado los últimos 8 años, sino del grupo inmobiliario Tremón.

El sindicato entiende que la plantilla de trabajadores también es propiedad del Grupo Tremón, «o de la sociedad pantalla que ha creado bajo el nombre de Parque Tivoli probablemente para que no perjudique al concurso de acreedores que tiene planteado el Grupo Tremón a nivel nacional», según explica a La Opinión de Málaga, la secretaria de Turismo del sindicato CCOO, Lola Villalba.

El conflicto colectivo también se ha planteado contra esta sociedad del Grupo Tremón y contra el administrador concursal.

«Tenemos confianza en que el Juzgado de lo Social lo entienda igual que nosotros; y esperamos que el Juzgado de lo Mercantil espere la resolución del conflicto en el Juzgado de lo Social antes de cerrar el expediente del Parque Tivoli, a pesar de que el administrador concursal ha planteado un cese de actividad pero no el fin de los contratos para esperar a que se resuelva el conflicto colectivo» que presenta hoy CCOO, explica Lola Villalba.

El conflicto pasará primero por el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) y, en caso de no llegar a un acuerdo, lo resolverá el Juzgado de lo Social.

CCOO insiste en que cuando Tremón compró a Cipasa el parque Tivoli en el contrato de compraventa aparecían los nombres y apellidos de cada una de las personas que forman la plantilla de trabajadores que se iban a subrogar «por lo que entendemos que los trabajadores ahora forman parte de Tremón o de la sociedad que ha creado para hacerse cargo de Tivoli».

Si el Juzgado de lo Social ratifica que además de las instalaciones, Tremón también es propietario de la plantilla, en caso de despido, éste correría a cargo de Tremón y no del administrador concursal ni del Juzgado de lo Mercantil, y también se subrogaría de la deuda a la Seguridad Social que va aparejada al conjunto de los trabajadores.

En caso contrario, CCOO recurrirá la decisión ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, si ésta ratifica el fallo, «el administrador concursal deberá extinguir la plantilla, a instancias de la jueza, porque el administrador tampoco puede mantener durante mucho tiempo el alta en la Seguridad Social de la plantilla a la que no se paga porque no hay ninguna actividad ni ingresos, pero sí está generando deuda en los trabajadores. Esperemos que eso no ocurra y que los trabajadores pasen a formar parte de Tremón», explica Lola Villalba.

Actualmente la plantilla de Tivoli está compuesta por unos 30 trabajadores fijos y unos 60 fijos-discontinuos. Desde el pasado 31 de octubre -al no haber solicitado la prórroga del Expediente de Regulación Temporal de Empleo- los trabajadores fijos discontinuos están cobrando la prestación extraordinaria -que podrán seguir percibiendo hasta febrero- pero los trabajadores fijos no cobran ningún tipo de prestación social ya que siguen estando de alta en la Seguridad Social -porque se entiende que están en activo,-pero tampoco perciben ningún tipo de salario porque la empresa no tiene actividad alguna» explica Villalba.

Se da la paradoja de que los trabajadores fijos tienen la obligación de acudir y de hecho acuden todos los días a sus puestos de trabajo pero no reciben contraprestación alguna y no van a cobrar nada hasta que esta situación se resuelva.