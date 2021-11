El Ayuntamiento de Fuengirola ha iniciado el procedimiento de contratación para que el servicio de autobús urbano sea gratuito para los empadronados.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuengirola ha aprobado hoy el pliego de condiciones del nuevo servicio, cuya gratuidad para los censados en la localidad es un compromiso electoral de la alcaldesa Ana Mula. Una vez que salga a licitación y quede adjudicado definitivamente –se espera que a lo largo del año 2022-, entrará en funcionamiento para favorecer la movilidad sostenible de los fuengiroleños.

"Di mi palabra, y la cumplo. Queremos fomentar el uso del transporte urbano, mejorar la frecuencia, reducir los tiempos de espera, incorporar nuevas rutas para optimizar los recorridos de las líneas ya existentes y utilizando automóviles de bajo consumo. Y todo ello, gratis para todos los empadronados", ha manifestado la regidora.

Este nuevo paso hacia la gratuidad del servicio de transporte urbano para empadronados, llega tras la aprobación de la ordenanza de este servicio, que fue refrendada inicialmente en el Pleno del mes de octubre de 2020, y aprobada definitivamente en la sesión del mes de febrero de este mismo año. El sistema tarifario fue aprobado por la Junta de Andalucía en agosto.

La norma contempla la creación de la Tarjeta Municipal de Movilidad para que los empadronados puedan hacer uso gratuito del servicio, la creación de bonobuses; las posibilidades de hacer transbordo entre líneas y la duración de los mismos –que nunca podrá ser superior a los 60 minutos-; asimismo, regula el viaje con mascotas y la gratuidad de este servicio en caso de que sus portadores sean empadronados; la capacidad del Ayuntamiento de establecer cambios en la frecuencia de paso de las líneas por circunstancias excepcionales o eventualidades que pudieran darse en distintas épocas del año, entre otras cuestiones.

Un servicio más sostenible y ecológico

Para ello, el equipo de Gobierno tiene previsto licitar el servicio por 31,7 millones de euros para un periodo de diez años. La sociedad adjudicataria tendrá un plazo de tres meses, desde la firma del contrato, para poner en funcionamiento la nueva configuración del transporte urbano.

Asimismo, el servicio se compondrá de un mínimo total de doce vehículos, nueve autobuses de doce metros de longitud y tres microbuses. La sostenibilidad será uno de los elementos novedosos del futuro contrato, pues ocho de los nueve autocares que integren la flota de esta prestación deberán ser híbridos para favorecer a la reducción de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera en la ciudad.

El documento aprobado hoy prevé la creación de cinco líneas –una de ellas circular, que recorrerá cerca de quince kilómetros de la localidad- y frecuencias de paso que oscilarán entre los quince y los 30 minutos, o desde otro punto de vista, entre los 32 y los 63 viajes diarios en jornadas laborables. Además, los vehículos de la línea de Torreblanca, contarán con un portabicicletas.

En cuanto a las nuevas tarifas el billete sencillo tendrá un coste de 1,2 euros el viaje –siempre que no sea empadronado y no porte tarjeta ciudadana-. El bonobús, con un límite de diez viajes, costará 10 euros y el precio para el ticket de las mascotas -de los usuarios que no estén empadronados- será de 0,6 euros.

"Fuengirola va a contar con un servicio de autobuses innovador, eficaz y sostenible. Queremos que sea el medio de transporte preferente de todos los que residimos aquí para desplazarnos a cualquier punto de la ciudad" ha declarado Ana Mula.