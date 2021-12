La nueva alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), ha apurado sus primeras 72 horas de trabajo casi sin un minuto para el descanso. Sesiones maratonianas hasta bien entrada la noche la han dejado casi sin aliento, como reconoce. Sin embargo, considera que es fundamental «poner de manera urgente» en marcha toda la maquinaria «para recuperar un municipio con el que los ciudadanos nos sintamos orgullosos».

Nos atiende casi a la hora de la cena, prácticamente en mitad de una nueva reunión con todo su equipo. ¿Cuáles son las medidas más urgentes en las que ya trabajan?

Entre otras acciones a las que ya le estamos dando forma, Torremolinos necesita un plan de choque urgente en materia de limpieza. Es importantísimo. Un plan de mantenimiento y embellecimiento a corto plazo, que va dirigido a que nuestro municipio sea un referente. Porque desgraciadamente en eso nos hemos quedado muy atrás respecto a otras localidades de la Costa del Sol. Y hay que ocuparse de que los ciudadanos vean que los parques y jardines estén cuidados. También que los parques infantiles son seguros. Es muy necesario. Hay que recuperar nuestro municipio desde la base. Y en este sentido es muy importante que haya un gobierno que literalmente trabaje.

¿Cuál es lo esencial respecto al grupo de trabajo que acaba de conformar?

Quiero recalcar que somos un equipo al que lo mueve la ilusión. Creo que eso es muy importante, que tenemos unos grandes aliados que son los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento. Y entre esos aliados, los mejores son Torremolinos y sus ciudadanos, que están deseando sentirse orgullosos de la imagen de su ciudad, porque viven en la mejor ciudad del mundo. Estamos convencidos de eso y con ese empeño estamos trabajando todos los días. Llevamos 72 horas casi sin descanso y así vamos a seguir.

¿Qué le dicen a usted por la calle en estas primeras jornadas ya proclamada como regidora?

Los vecinos me han dicho de todo. He recibido muchísimas muestras de cariño, de afecto, de confianza, de ánimo. Personalmente me siento un poco desbordada en esa parte afectiva. Que creo por otra parte que hay que recibirla con mucha humildad. Debo ser consciente de que la gente tenga mucha ilusión va a llevarme a esforzarme aún más

Como si fuese una responsabilidad añadida...

Sin ninguna duda. Personalmente es muy bonito. Es cierto que eso me hace sentirme aún más responsable de que esto tiene que ser algo que tiene que salir bien. Mi equipo tiene que luchar mucho y tenemos que estar vigilantes con todo. Y hacer un sobreesfuerzo. Cuando pensemos que estamos muy cansados y que no podemos más, tenemos que seguir.

Durante la sesión de investidura proclamó su apoyo hacia usted, de manera rotunda, alguien como el concejal Nicolás de Miguel que pasó a formar parte del anterior gobierno justo antes de la pandemia. Vimos entre ustedes gestos de mucha emoción.

Le agradecí muchísimo sus palabras de cariño, porque llegaron en un momento complicado en la sala, después de muchos días de emoción contenida. Aunque yo estaba segura de que el apoyo de Nicolás era sincero, sabía que daba este paso absolutamente convencido, igual que lo sabía de Avelina, de David y de Antonio. Pero escuchar sus palabras fue emocionante y se lo he agradecido y se lo agradeceré siempre. Estoy muy agradecida porque en un momento así que la persona que ha decantado la balanza te trate con ese cariño y esa humanidad es un gesto muy bonito.

Ya han empezado a anunciar medidas, bajadas en el gasto político y también en la carga de impuestos para la ciudadanía. ¿Qué le dice a esas personas que pueden creer que son gestos de cara a la galería?

A esos ciudadanos les digo movimiento se demuestra andando y que lo van a percibir en pocos días, Porque en breve anunciaremos medidas destinadas a aliviar el bolsillo de los ciudadanos, así como a mejorar los recursos públicos y los servicios municipales. Estoy dispuesta a que el tiempo demuestre lo que hemos adelantado desde el primero momento. La ciudadanía va a poder comprobar todo esto desde el primer pleno.

¿Con nuevas medidas de la Junta en materia urbanística considera que tienen un viento favorable justo ahora que llegan ustedes al gobierno?

Desde el primer momento decimos que hay un viento de cola porque la ilusión mueve montañas. Y tengo un equipo muy ilusionado, a la vez que los ciudadanos nos transmiten me transmiten mucha ilusión. Es una ventaja que no es cuantificable pero que te da mucho ánimo. Pero no menos cierto es que hay un gobierno en la Junta que cree que hay que agilizar las administraciones y que los ciudadanos no pueden tener una carga excesiva en cuanto a la burocracia. Eso en Torremolinos nos va a venir muy bien. Acaba de entrar en vigor la LISTA y para nosotros es como esta lluvia de estos días que tanto necesitábamos en el municipio, es una buenísima noticia porque ya estamos trabajando para dar seguridad jurídica al urbanismo que lleva inmerso en un nuevo plan desde el año 2005.

Con el reto añadido de atraer con esa seguridad a nuevos inversores.

Desde hoy afrontamos en un marco mucho más favorable la tramitación de nuestro nuevo planeamiento. Es cierto que se van a producir sinergias. Considero por ejemplo que la Junta de Andalucía va a encontrar ahora en el gobierno de Torremolinos al perfecto aliado para mostrar un modelo ideal sobre cómo una administración puede estar al servicio del ciudadano. Es verdad que llegamos en un momento clave, aunque seguimos en la pandemia y debemos mantener todas las precauciones.

Sí, porque los contagios no dejan de subir desde hace semanas. A Torremolinos le afecta de manera especial la pérdida de turistas internacionales.

Todo lo que tiene que ver con estas fiestas tan especiales debe ir de la mano de las medidas sanitarias que conocemos, extremándolas. Ahora no podemos relajarnos porque la vacunación nos ayuda, pero también las mascarillas o la distancia social.