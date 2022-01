Un hombre ha sido detenido en Estepona tras comunicar a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios que había apuñalado a su hermana, algo que realmente no ocurrió y que reconoció haber hecho porque no podía acceder a la vivienda que compartía con su familiar. Según ha informado hoy la Comisaría Provincial, el arrestado es un varón de 61 años al que atribuyen un presunto delito de desorden públicos.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 23:00 horas del pasado día 9 de enero, cuando la Sala del 091 recibió varias llamadas alertando de una agresión con arma blanca en un inmueble. En dichas comunicaciones, fue el propio requirente el que alegaba ser el autor de los hechos, manifestando haber asentado varias puñaladas a su hermana con la que comparte vivienda. Ante la urgencia de los hechos, una patrulla uniformada fue comisionada al lugar, aunque los agentes no encontraron a ninguna persona herida. Entrevistados con el solicitante, este confesó que el requerimiento era simulado y que realmente demandó la presencia policial y de los sanitarios porque no podía acceder a la vivienda.

Las comprobaciones realizadas por los policías denotaron que el origen aparente de los hechos radicaba en problemas de herencia, pudiendo además descartar que la presunta víctima presentase algún tipo de lesión. Finalmente, el varón fue detenido como presunto autor de un delito de desorden público, al simular una situación de peligro que provocó la movilización de los servicios de policía y asistencia médica.

De los hechos se ha hecho cargo el Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona.