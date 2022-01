El PSOE de Torremolinos ha escenificado su fractura interna en el primer pleno en el que ya no gobernaba, tras la moción de censura que propició el regreso del PP a la alcaldía. Seis de los ocho concejales socialistas intentaron sin éxito que el hasta ahora líder de la formación, José Ortiz, dejara de representar a la ciudad en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. De hecho, el exalcalde socialista y todavía secretario general del partido se quedó solo en el Pleno junto a otra edil del PSOE -su compañera sentimental Carmen García Bernal- y necesitó, para salir ileso del ataque de sus compañeros de grupo, el paradójico apoyo del PP y de otros firmantes de la moción de censura que le arrebató en diciembre la vara de mando.

La división existente en el grupo municipal socialista era un secreto a voces que ha saltado por los aires en cuanto sus ocho concejales dejaron el Equipo de Gobierno. Justo después de que la moción de censura prosperara, una reestructuración del grupo convirtió a Maribel Tocón en su portavoz en el Ayuntamiento de Torremolinos y a Antonio Navarro en el 'número 2'.

El debate de la propuesta generó momentos de tensión en los que José Ortiz -antes de asegurarse la continuidad en la Mancomunidad- expresó su indignación y se sintió traicionado por sus compañeros del PSOE.

Tras pedir la palabra, Ortiz habló en los siguientes términos: "Hoy es otro día triste para mí", apuntó antes de asegurar que "la representación en la Mancomunidad, según se formulaba para todos los miembros, debería ser para toda la legislatura". Además, consideró que la propuesta de sus compañeros de grupo "atenta contra el mínimo de ética y consideración que se debía tener debido a mi persona y al cargo que he ocupado". "No se puede pedir disciplina de voto cuando esto implique un menoscabo de uno de sus miembros. Lamento mi posición y que no se haya retirado este punto", dijo para justificar que se pronunciaría en contra del planteamiento de su propio partido.

(La intervención de José Ortiz comienza a las 2h01.00 de reproducción en el siguiente vídeo)

No obstante, Ortiz volvió a pedir la retirada de ese punto pero la alcaldesa le recordó que ya no estaba en su mano hacerlo: "No depende de mí, tendría que ser su propio grupo el que me instase a la retirada". No obstante, el grupo socialista se negó a aceptar su petición y su salida de la institución supramunicipal costasoleña fue sometida sin éxito al sufragio de la Corporación Municipal.

En la votación, la propuesta respaldada por los socialistas para expulsar a Ortiz de la Mancomunidad solo fue apoyada por seis de los ocho concejales del PSOE y por la edil no adscrita que colaboró con el anterior Gobierno del PSOE tras haber sido candidata de Vox, Lucía Cuín. Los siete apoyos se quedaron lejos de los respaldos necesarios para sacarlo adelante.

Una mayoría de votos en contra 'salvó' a Ortiz con la peculiaridad de que casi todos ellos procedían de firmantes de la moción de censura que el pasado 20 de diciembre puso fin a la etapa de seis años y medio en la que él fue el alcalde socialista de Torremolinos. Así, todos los representantes del PP, el edil de Ciudadanos, el de Vox, la no adscrita Avelina Barrionuevo y José Piña, de Adelante Torremolinos, suscribieron la continuidad del exalcalde como representante del municipio en la Mancomunidad. Además, ni siquiera aprovechó para vengarse de él el no adscrito y ex de Cs que tuvo la llave en el Pleno que le costó la alcaldía, Nicolás de Miguel, quien se abstuvo al igual que otra concejal de Adelante Torremolinos.

El desenlace provocó la intervención de la portavoz del PSOE, Maribel Tocón, quien cuestionó la actitud de la alcaldesa y sostuvo que "los grupos políticos siempre han sido autónomos para tomar este tipo de decisiones" al recordar que la propuesta partía de la mayoría de los concejales socialistas. "Qué mal comienzo está teniendo usted y qué pena que empiece en este primer pleno entrando en la autonomía de otros grupos políticos, sorprende mucho que usted vote en contra de su propia propuesta, nunca había pasado en este Ayuntamiento".

La intervención de Maribel Tocón fue replicada por la alcaldesa Margarita del Cid, quien lo achacó al "nerviosismo" de la portavoz socialista: "Esto ni siquiera lo ha apoyado todo el grupo socialista y del resto de la corporación solo ha votado a favor Lucía Cuín, el problema de liderazgo no es mío sino suyo, mi liderazgo no tiene nada que ver con su problema personal", le dijo Del Cid a Tocón cuando se acercaba a su final una sesión plenaria en la que se produjeron varias bajas por motivos vinculados a la pandemia de Covid.