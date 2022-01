El clima de división interna del PSOE de Torremolinos, reflejado en el reciente 'veto' de sus concejales al exalcalde José Ortiz, también planeará sobre el proceso congresual al que se enfrenta la formación para repartir el control del partido en la ciudad costasoleña. Así, dos de los actuales concejales de su grupo municipal optarán a relevar a José Ortiz en la secretaría general. Antonio Navarro y Antonio Ruiz Jaime presentarán sendas candidaturas para acceder al timón orgánico tras la decisiva asamblea local que se celebra este mes y en la que se pronunciarán los 237 militantes socialistas del municipio, según informaron fuentes socialistas a La Opinión de Málaga.

Uno de ellos, Antonio Ruiz Jaime, ha anunciado su candidatura este mismo lunes en un comunicado en el que insiste en el empeño de su equipo "en hacer funcionar nuestra agrupación municipal, renovando la forma de trabajar e implicando a los militantes en la toma de decisiones, haciendo de la democracia y la dinamización interna nuestra seña de identidad". Además, detalló que Antonio Rodríguez Coronado sería "el compañero que asumirá la responsabilidad de la Secretaría de Organización" en caso de que él se convierta en secretario general. Ruiz Jaime ostentó en el Gobierno municipal saliente de Torremolinos las áreas de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Transporte y Movilidad.

El otro de los aspirantes, Antonio Navarro, 'secunda' actualmente a Maribel Tocón en la portavocía del grupo municipal como viceportavoz, tras la remodelación que siguió a la moción de censura que puso fin a los seis años como alcalde de José Ortiz. Ahora, Navarro y Tocón -que fueron tenientes de alcalde en el Gobierno municipal socialista- seguirían en el mismo barco en la pugna orgánica de modo que si ganan ella se perfilaría para la candidatura a la alcaldía en las próximas elecciones municipales, aunque también debería ser sometida a la votación de la militancia. En los últimos tiempos, Tocón viene gozando del apoyo del aparato provincial del partido frente a un Ortiz que no goza del predicamento de Dani Pérez.

Las mismas fuentes del PSOE explicaron que la pugna entre Navarro y Ruiz Jaime "es sana y va a servir para fortalecer al partido en Torremolinos" y también recordaron que José Ortiz "no puede volver a presentarse" para revalidar el liderazgo. Ortiz habría agotado el máximo de 12 años como secretario general estipulado y ya no gozaría de la 'patente de corso' para seguir al frente que sí le otorgaría el cargo de alcalde.

Se da la circunstancia de que sendos aspirantes al liderazgo orgánico del PSOE de Torremolinos se encuentran entre los seis de los ocho concejales socialistas que, el pasado viernes, intentaron sin éxito en el Pleno que el exalcalde socialista y todavía secretario general, José Ortiz, dejase de ser el representante torremolinense en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Esta rebelión del grupo socialista contra el que había sido su líder como regidor hasta el 20 de diciembre se enmarcaría en la consigna de la nueva dirección del PSOE para aislar lo máximo posible a José Ortiz, quien apoyó al sector crítico que cayó derrotado ante Dani Pérez en las primarias de finales del pasado mes de noviembre. De momento, el aparato socialista no ha conseguido que Ortiz perdiera su protagonismo institucional y sus emolumentos en la institución supramunicipal.

Este último Pleno, al igual que el de fechas navideñas en el que prosperó la moción de censura del PP, volvió a poner a José Ortiz en el centro de la diana. Él mismo lo admitió cuando dijo estar viviendo de nuevo "un día muy triste" al sentir cómo -los mismos compañeros que ahora lucharán entre ellos para sucederlo en el timón orgánico- le daban la espalda.

En la votación, la propuesta respaldada por los socialistas para expulsar a Ortiz de la Mancomunidad solo fue apoyada por seis de los ocho concejales del PSOE y por la edil no adscrita que colaboró con el anterior Gobierno del PSOE tras haber sido candidata de Vox, Lucía Cuín. Los siete apoyos se quedaron lejos de los respaldos necesarios para sacarlo adelante.

Una mayoría de votos en contra 'salvó' a Ortiz con la peculiaridad de que casi todos ellos procedían de firmantes de la moción de censura que el pasado 20 de diciembre puso fin a la etapa de seis años y medio en la que él fue el alcalde socialista de Torremolinos. Así, todos los representantes del PP, el edil de Ciudadanos, el de Vox, la no adscrita Avelina Barrionuevo y José Piña, de Adelante Torremolinos, suscribieron la continuidad del exalcalde como representante del municipio en la Mancomunidad. Además, ni siquiera aprovechó para vengarse de él el no adscrito y ex de Cs que tuvo la llave en el Pleno que le costó la alcaldía, Nicolás de Miguel, quien se abstuvo al igual que otra concejal de Adelante Torremolinos.