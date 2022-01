La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) celebrará el 16 de febrero el juicio sobre el conflicto colectivo interpuesto por los trabajadores del parque de atracciones Tivoli, y el sindicato Comisiones Obreras.

Trabajadores y sindicatos esperan que el Alto Tribunal reconozca que los trabajadores del parque de atracciones forman parte del grupo inmobiliario Tremón después de que el pasado mes de octubre el Tribunal Supremo dictaminara que las instalaciones de Tivoli son propiedad de dicho grupo inmobiliario.

La secretaria general del Sindicato de Servicios de CCOO de Málaga, Lola Villalba, explica que Tremón tenía que dar de alta a los trabajadores "pero como no les ha dado de alta ni tampoco les ha dado trabajo efectivo entendemos que se ha vulnerado el derecho de los trabajadores ya que tampoco ha presentado un expediente de extinción de actividad que hubiera permitido el despido y que se fueran a su casa con una indemnización".

A falta de una decisión sobre su futuro, los trabajadores siguen acudiendo cada día a las instalaciones para realizar labores de mantenimiento, desde que el parque de atracciones cerró sus puertas en septiembre de 2020.

Los trabajadores fijos discontinuos están cobrando una prestación extraordinaria y los trabajadores fijos siguen datos de alta en la Seguridad Social pero no están cobrando ningún tipo de salario ni de prestación desde el 1 de noviembre, ya que el administrador concursal decidió no prorrogar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que pesaba sobre la plantilla.

"Presentamos una demanda de despido tácito ya que la empresa no le ha dado trabajo a los empleados; les está despidiendo por la vía de los hechos, sin presentar un expediente de extinción de la plantilla" que garantizaría una indemnización a los trabajadores después de llevar tantos años trabajando en el parque de atracciones Tivoli, explica Lola Villalba.

Paralelamente, los trabajadores esperan que el juzgado de lo Mercantil resuelva el futuro del parque de atracciones. "Igual que la jueza dijo en junio que no podía ordenar reanudar la actividad de un bien que no es de la empresa en concurso, sino de una empresa distinta, no entendemos que ahora pida la extinción de la actividad de una empresa que no está en concurso, como es el Grupo Tremón", explica Lola Villalba.

Decidan lo que decidan los tribunales ambas partes recurrirán la sentencia por lo que el futuro de Tivoli y de sus trabajadores no es inmediato pero la plantilla confía en que su situación no se demore muchos meses más. "Cada uno aguanta como puede; unos tiramos de los ahorros, otros de los amigos, otros de la familia. Lo llevamos con dignidad pero cada vez es más difícil salir adelante sin un sueldo. Esperamos que nuestra situación se resuelva pronto porque ya no podemos más", afirma Pedro, que trabaja en Tivoli desde hace 10 años.