La Policía Local de Benalmádena va a intensificar los controles para comprobar que las mascotas están inscritas en el registro obligatorio de ADN canino. "Se trata de concienciar a la ciudadanía de la importancia de que todos colaboremos en mantener limpia la ciudad", ha explicado el alcalde, Víctor Navas, quien ha recordado que hay una ordenanza que obliga a los propietarios de mascotas a incluir a sus perros en un registro de ADN canino.

"No sólo trata de perseguir al incívico que no recoge las heces de su mascota de la vía pública, sino también proteger a los animales frente al maltrato y el abandono", ha explicado el regidor.

La ordenanza entró en vigor en 2017: "Ya han pasado cinco años, tiempo de sobra para haber realizado esta gestión, y el Ayuntamiento está realizando un esfuerzo enorme para atajar este problema", ha apuntado Navas.

Actualmente sólo un 25% de las mascotas en Benalmádena está inscrita en el registro de ADN. Por ello, la Policía Local de Benalmádena va a intensificar los controles para identificar y denunciar a todos los propietarios de mascotas que aún no hayan realizado este trámite, según ha explicado el alcalde.

En octubre de 2017 se publicó la Ordenanza Municipal Reguladora de Protección, Bienestar, Tenencia Responsable de Animales y Animales Potencialmente Peligrosos de Benalmádena, que recogía la obligatoriedad de que los propietarios de perros residentes en Benalmádena sometan a sus mascotas a una extracción de sangre por parte de un veterinario para obtener una muestra de ADN y así incluirlo en un registro genético canino, ha recordado el concejal de Sanidad, Juan Carrillo.

"Hasta la fecha sólo figuran en el registro genético canino 2.523 perros, un porcentaje muy bajo con respecto al número total de perros en el municipio, cuya cifra estimativa es de 10.000", ha recalcado el concejal.

El edil ha explicado que el Ayuntamiento tiene delegada la elaboración de un registro genético canino en el Colegio de Veterinarios de Málaga, y en los próximos días van a iniciar una serie de actuaciones para aumentar el número de perros con identificación por ADN.

Entre ellas, van a cruzar los datos de los animales registrados en 2020 y 2021 en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA) a través de microchip, con los perros dados de alta en iGecan (el software de registro y control del ADN canino). "Así podremos localizar a los dueños de perros que, habiéndose dado de alta en el registro municipal mediante microchip, no hayan realizado el registro del ADN del animal".

El edil de Seguridad, Javier Marín, ha informado de que la Policía Local ha levantado hasta 44 actas de infracciones en este último año a dueños de mascotas que todavía no han procedido a registrar a sus perros.

"Nos consta que hay zonas del municipio en las que la acumulación de excrementos de perro genera no sólo problemas estéticos, sino de convivencia ciudadana y salubridad", ha lamentado.

La Policía Local emplea un software de registro y control del ADN caninos para detectar a los propietarios de los perros que no han recogido las heces de la vía pública, identificándolos a través del ADN canino encontrado en la muestra. El problema es que muchísimos dueños no han incluido a sus mascotas en el registro de ADN canino, por lo que no se les puede identificar. Por ello, la Policía Local ha reforzado el control del registro genético de los perros en Benalmádena, sancionando cuando identifican ejemplares que siguen sin estar registrados por sus dueños.

El concejal ha recordado que, a través del este registro del ADN, también se puede elaborar un mapa "con las zonas en las que hay mayor abundancia de animales registrados, o en las que es más frecuente que los dueños no recojan las heces de sus mascotas".

El edil ha explicado que incluso se ha llegado a sancionar a ciudadanos de otros municipios y regiones de España gracias a la colaboración con otras administraciones locales y recuerda que la ordenanza también obliga a los dueños de mascotas a diluir los orines de sus perros de la vía pública con agua jabonosa.