La empresa pública de aguas dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Acosol, como socios y colaboradores de la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, ASA Andalucía, ha acogido en el marco de los Encuentros Sectoriales para la Sostenibilidad del Agua que la asociación andaluza organiza, la jornada 'Nuevos retos y oportunidades en la gobernanza de los servicios públicos del agua', celebrada en La Cabane del Hotel Los Monteros con la participación de representantes de la Junta de Andalucía, ASA Andalucía, ACOSOL y de los sistemas de la cuenca Mediterránea y de la Costa del Sol, como EMASA, ARCGISA y AXARAGUA.

El objetivo del encuentro ha sido analizar de forma conjunta la situación actual de los recursos hídricos, abordando las claves y retos de su gestión, gobernanza, buen uso y cuidado.

El secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, Sergio Arjona, ha subrayado la importancia de este tipo de foros con la presencia participativa de la Junta de Andalucía para abordar la gestión del agua en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, concretamente en la provincia de Málaga y también con la presencia de Campo de Gibraltar. Arjona ha destacado que “la Junta de Andalucía forma un papel clave en la colaboración y en las políticas que se tienen que hacer en todo lo relacionado con el agua y la gestión de los recursos hídricos en la cuenca mediterránea andaluza, competencia de la Junta de Andalucía”. Además, “tenemos que hablar de los nuevos retos a los que nos enfrentamos, como la sequía”, ha añadido. “No olvidemos que hasta hace dos días estábamos preocupados por la situación, concretamente en la Costa del Sol Occidental, y hoy podemos decir que la preocupación ha disminuido, ya que gracias a las lluvias de las últimas semanas tenemos el embalse de La Concepción prácticamente a su plena capacidad. Pero, no obstante, estas precipitaciones no resuelven el problema y que tenemos que seguir gestionando del mejor modo posible esos riesgos, porque tenemos que asegurar y garantizar el recurso a todos los ciudadanos, desde todas las administraciones, tanto la Junta de Andalucía como la administración central y la local o mancomunidades”, ha incidido. “Es fundamental tener esa garantía de suministro asegurado siempre y no tener la incertidumbre en periodos de sequía”, insiste el Secretario General.

Arjona ha recordado además que el encuentro sectorial celebrado en Marbella ha servido para presentar ante los medios de comunicación una campaña conjunta de ASA y la Junta de Andalucía para poner en valor un recurso tan escaso y fundamental como el agua, con el objetivo de aprender a cuidar de ella y establecer exámenes de concienciación entre todos los ciudadanos”.

Desde la empresa anfitriona Acosol, el consejero delegado general, Carlos Cañavate, ha destacado que “hay que agradecer a ASA Andalucía que nos haya elegido como anfitriones de una jornada clave para nosotros, que ha contado con el Campo de Gibraltar y empresas de agua de la provincia de Málaga, y que nos ha permitido abordar así, de manera conjunta, la situación actual de los recursos hídricos, aún más cuando padecemos situaciones continuas, año tras año, de falta de agua o de sequía. Ha quedado claro que es imprescindible la gestión eficaz, la gobernanza y el llevar a cabo un buen uso de un recurso tan imprescindible para la vida”. Y es que para Cañavate ésta “ha sido una ocasión que nos ha permitido conocer la gestión del agua tanto desde el punto de vista del saneamiento como del abastecimiento, y de cómo trabajar de manera conjunta es muy necesario para buscar soluciones a corto, medio y largo plazo”.

“Además desde Acosol también hemos presentado ante los representantes de la Junta de Andalucía y de la Cuenca Mediterránea, una campaña de concienciación cuyo lema es “una gota cuenta más que nunca”, pues es nuestro deber realizar este tipo de comunicaciones y campañas dirigidas a todos los ciudadanos para poner en valor el agua y la importancia de su cuidado”.

Desde EMASA, el director gerente Juan José Denis, ha apuntado que “estamos ante una gran oportunidad para aplicar la digitalización de ciclo del agua para la racionalización del consumo en las ciudades. Pero el gran potencial de esa oportunidad está en ir más allá, en extender la digitalización del agua también a los regadíos”, ha apuntado.

También ha participado como ponente el vicepresidente de AXARAGUA, Gregorio Campos, quien ha destacado que “el agua juega un papel esencial y estratégico en la vida de las personas y por supuesto en el desarrollo sostenible de nuestro entorno, en la actividad económica y en el progreso de la sociedad”, ha manifestado Campos. El vicepresidente de Axaragua considera fundamental que las administraciones locales lleven a cabo inversiones relacionadas con la mejora de las redes, la sectorización o en la eficiencia de los procesos. Asimismo, que las autonómicas y estatales “cumplan con la planificación hidrológica y con el desarrollo de infraestructuras”.

Entre las soluciones propuestas por el vicepresidente de Axaragua destacan “la conexión entre sistemas; la preservación del embalse de La Viñuela lo máximo posible usando otro tipo de recursos como aguas regeneras, superficiales o subterráneas; así como inversiones en el valle de Benamargosa, ya que esta conducción, de escasas dimensiones, es insuficiente para abastecer en momentos puntuales del verano, a media decena de pueblos”.

Campaña 'Eres agua. Cuídate, cuídala'

Coincidiendo con la celebración de la mesa coloquio, ha sido presentada la nueva campaña de concienciación 'Eres agua. Cuídate, cuídala', promovida desde ASA Andalucía en colaboración con la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Así, el Secretario General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, Sergio Arjona, y el presidente de ASA, Pedro Rodríguez, han presentado “oficialmente” de manera conjunta la campaña en el marco de este foro presencial, para seguir promoviendo el buen uso y cuidado de este bien tan esencial como finito, cuya sostenibilidad es ahora más importante y relevante que nunca. (Más información: www.juntoscuidamoselagua.com). La campaña se difunde en todos los canales y plataformas con el hashtag genérico #JuntosCuidamosElagua.

El secretario general ha puesto en valor el "espíritu de colaboración" para poner en marcha iniciativas de concienciación como estas, necesarias en un momento especialmente delicado. "Todos tenemos que actuar con responsabilidad. Los efectos del cambio climático son cada día más evidentes y nuestros recursos hídricos, cada vez más limitados", ha afirmado. Arjona insta a la prudencia y subraya que, si bien "las recientes lluvias son en todo caso un alivio, no corrigen ni solucionan una sequía que venimos arrastrando desde hace ya varios años". A este efecto, la Consejería mantiene el decreto de sequía aprobado el pasado mes de junio, recientemente ampliado.

Desde ASA Andalucía, el presidente de la asociación ha recordado que la situación actual de los recursos hídricos nos sitúa ante un reto de gestión, gobernanza y buen uso y cuidado del agua por parte de todos, tanto a las Administraciones Públicas, como a las entidades suministradoras y la propia ciudadanía en general.

“Afrontamos un déficit estructural de agua desde hace años que con las últimas precipitaciones se puede ver aliviado, pero no subsanado ni resuelto”. Por ello, “hemos de mantener el mismo nivel de compromiso y corresponsabilidad, porque cuidar el agua es cuidar de nosotros mismos, de nuestra salud y nuestro entorno, en el presente y para las generaciones futuras”, ha añadido Rodríguez.

El presidente de ASA destacada la importancia de desarrollar una estrategia a medio y largo plazo basada tanto en la creación de nuevas infraestructuras y la modernización de las existentes, como en la digitalización y gestión planificada del ciclo del agua, y por supuesto la máxima concienciación ciudadana.