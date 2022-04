Atlas American School of Málaga es un nuevo centro educativo que abrirá sus puertas en septiembre en la ciudad de Estepona. Atlas-ASM impartirá desde Infantil hasta Bachillerato en un ambiente muy internacional y con curriculum americano, convirtiéndose de este modo en el primer centro de la Costa del Sol que lo hace y aportando un importante valor añadido a la oferta educativa del municipio costasoleño.

El nuevo centro tiene el firme propósito de promover la excelencia académica, la formación tanto en habilidades académicas y personales como en conocimientos, el fomento de la creatividad y el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la iniciativa junto a la toma de decisiones, además del desarrollo de habilidades orales y escritas entre otras.

Campus nuevo

Atlas American School of Málaga está ubicado en la zona de Selwo en una parcela de 14.000 metros cuadrados con un campus nuevo, dos canchas de baloncesto, gimnasio y campo de fútbol. Además, cuenta también con otra parcela para construir una residencia de estudiantes cuya construcción no empezará hasta 2024. Próximamente, solicitará la acreditación para poder impartir el Programa Diploma de Bachillerato Internacional. También se distinguirá por ofrecer un programa intensivo en francés desde grado 5, un programa de emprendimiento para alumnos de 14 a 17 años, así como programas deportivos de alto rendimiento en deportes como golf, tenis o pádel, plenamente integrados en el horario escolar.

El profesorado, acreditado americano, viene avalado por su gran experiencia internacional en otros centros de educación de características semejantes e impartirá una enseñanza centrada en el desarrollo de las humanidades a través del disciplinas como el deporte, las artes, el teatro y la música.

Asesoramiento y acompañamiento

Atlas American School of Málaga realizará la preparación específica del programa oficial español (Lengua y Sociales) facilitando el acceso a la universidad tanto en España como en el extranjero. Los alumnos de Atlas American School se gradúan con un título de High School americano, convalidable por el título de bachillerato español. El centro también brindará a todos sus alumnos los servicios de asesoramiento y acompañamiento para la elección de la universidad y los procesos de admisión en la misma.

Atlas American School of Málaga pertenece a Mathema Educación, grupo fundado en 2012, que gestiona otros dos colegios: Aquinas American School con 3 campus en Madrid y una residencia de estudiantes, y The British School of Navarra en Pamplona.

El comienzo de la actividad de este nuevo centro educativo está despertando mucho interés entre las familias a tenor del elevado ritmo de entrevistas que los responsables del mismo están llevando a cabo en estas semanas previas a su puesta de largo.

Dirección: Camino de Torrevigía s/n. Selwo Hills. 29689 Estepona

Tfno: +34 644951180

Página web: https://atlas-asm.es/

Mail: admissions@atlas-asm.es e info@atlas-asm.es

