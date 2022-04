Estas son las opciones que podrás votar en la consulta sobre Antonio Machado en Benalmádena

La consulta ciudadana que ha anunciado el equipo de gobierno que dirige Víctor Navas para que los vecinos de Benalmádena se pronuncien sobre la transformación de la avenida Antonio Machado en un gran bulevar ofrecerá tres posibles opciones.

Así lo ha anunciado Víctor Navas quien ha explicado que la primera opción es acometer las obras de remodelación de la avenida Antonio Machado incluidas en la EDUSI, eliminando la mediana y dejando un carril por sentido para los vehículos privados, más un carril bus dirección Torremolinos, y un carril para nuevas formas de movilidad personal.

El alcalde explica que la financiación EDUSI premia aquellos proyectos que incluyen innovación en sostenibilidad, movilidad o reducción del CO2, excluyendo la simple remodelación de viales públicos. Por ello, para este proyecto hay 13 millones de euros de financiación europea que supondrá la ampliación de espacios para el peatón. Ello permitiría cumplir con la EDUSI y los ítems de la Agenda Urbana, condiciones necesarias para acceder a nuevas líneas de ayudas y fondos europeos en el futuro.

Una segunda opción sería acometer sólo obras de remodelación y adecentamiento, eliminando la mediana y ampliando las aceras donde fuera posible, manteniendo un carril por sentido para vehículos privados y dos carriles bus/taxi, también uno por sentido de la circulación.

Esta opción excluye la posibilidad de habilitar un carril para vehículos de nueva movilidad, lo que impediría acceder a la financiación de los 10 millones de euros en fondos europeos recibidos, y tampoco a la última subvención de 3 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas inversiones deberían ejecutarse con fondos propios y habría que buscar financiación al no poder sufragarlos con fondos europeos. Aun así, permitiría seguir accediendo a fondos europeos si se cumplen hitos establecidos por la UE como la reducción y calmado del tráfico en entornos urbanos.

La tercera opción supondría volver a la situación previa a la experiencia piloto, es decir, dos carriles de tráfico por sentido y mantener la mediana. El Ayuntamiento abordaría el cambio de las aceras con fondos propios, pero manteniendo la fisonomía actual de la avenida.

El equipo de gobierno explica que esta opción eliminaría las molestias a corto plazo al no acometerse obra alguna pero cambiar las aceras sin incluir mejoras en la movilidad o calmado de tráfico no son proyectos subvencionables por Europa, por lo que el Ayuntamiento no recibiría los 10 millones de euros en fondos europeos comprometidos ni la última subvención de 3 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además, esta opción dificultaría el acceso a nuevos fondos europeos y del Plan de Recuperación al no incluir ninguna de las estrategias de transición verde puestas en marcha por la UE.

El equipo de gobierno se compromete a difundir las tres opciones de la consulta "a través de medios de comunicación y redes sociales de forma totalmente neutral para no condicionar a la opinión pública, y realizando un esfuerzo por lograr la mayor participación posible por parte de vecinos", según ha explicado Víctor Navas.

"Vamos a llevar al pleno ordinario de abril una moción para aprobar la inclusión de estas tres opciones en la consulta ciudadana", ha adelantado Navas quien ha criticado la actitud del PP "que no ha acudido hoy a la junta de portavoces donde se iba a consensuar los términos de la consulta".

En este sentido el portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Benalmádena, Juan Manuel Lara, difundió ayer un vídeo a través de las redes sociales en el que acusaba al equipo de gobierno de tomar el pelo a los vecinos convocando una consulta no vinculante sobre el proyecto "y, al mismo tiempo, sacar a concurso las obras para eliminar la mediana de la avenida Antonio Machado".

Dónde y cómo

El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha explicado que la consulta se realizará en mayo de manera telemática y "no podrá celebrarse en urnas ya que la inminente celebración de elecciones andaluzas aplazaría la tramitación de los permisos necesarios hasta el mes de enero de 2023".

La consulta se mantendrá durante tres días, aún por determinar, y podrán participar todos los empadronados en el municipio mayores de edad.

"El proceso de consulta se realizará con las máximas garantías, y estará auditado por una empresa externa y los técnicos municipales del Departamento de Informática del Ayuntamiento", ha confirmado el alcalde, que ha explicado que se trata del mismo sistema de voto telemático "que emplea hoy por hoy el Ayuntamiento de Madrid".

Por otra parte, el ayuntamiento habilitará espacios en dependencias municipales para aquellas personas que no tengan dispositivos propios para ejercer su derecho al voto.

El concejal de Participación Ciudadana, Pablo Centella, ha afirmado que "la consulta se realizará con todas las garantías técnicas y democráticas, con el apoyo de los informáticos del Ayuntamiento y de una empresa externa especializada, formulando las diversas opciones de una forma aséptica, para que los ciudadanos tenga plena libertad de elección".

El concejal ha recordado que no será una consulta vinculante, “pero este gobierno municipal escuchará y tendrá en cuenta la voz de la ciudadanía".