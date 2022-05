Cuando una persona se jubila después de tantos años de trabajo, se encuentra que dispone de una gran cantidad de tiempo que antes no tenía. Gracias a ello, muchas jubilados optan por disfrutar haciendo actividades al aire libre, o incluso mudarse a lugares o países para vivir los años siguientes.

La revista estadounidense 'International Living', un magazín especializado en turismo con más de 40 años de trayectoria, publicó a principio de años un artículo titulado ' Cinco Lugares en los que vivir en España; dos a evitar', en los que menciona a Mijas pueblo y Benalmádena como dos de los mejores lugares en los que pueden descansar los jubilados británicos, holandeses, escandinavos y norteamericanos en España.

Esta revista, citada en periódicos como 'The New York', 'USA Today' o The Wall Street Journal', se dedica en concreto a investigar y publicar noticias sobre "vivir y jubilarse en el extranjero". En su publicación, dejan claro que el primer lugar para tener un estilo de vida tranquilo es Benalmádena.

Aunque en su articulo comienzan hablando de que puede ser un entorno familiar por aspectos destacables como "un parque de mariposas, dos acuarios, un teleférico y uno de los puertos deportivos más grandes de Andalucía", han destacado que los jubilados pueden descansar en "pequeñas playas solitarias pobladas por bañistas y pescadores" y disfrutar de "cenas al aire libre con vistas de varios niveles".

En el caso de Mijas pueblo, la revista ha recalcado su belleza, el clima y el deporte: "El pueblo andaluz blanco atrae a expatriados de todo el mundo porque sirve como puerta de entrada al "valle del golf" de la Costa del Sol. Con un clima hermoso todo el año y con numerosas zonas verdes, esta ubicación es un paraíso para los golfistas".

Otros de los lugares en los que han recomendado vivir son Almuñecar por su costa y el tiempo; Sitges (Barcelona) por su estilo de vida artístico y alternativo; y Miraflores de la Sierra (Madrid) por sus senderos y por "adaptarse perfectamente al estilo de vida al aire". Sin embargo, en su publicación han dejado claro que Gibraltar y el Mar Menor son los destinos a los que aconsejan no ir.