La sala de lo Social del TSJA se declara no competente para dirimir el conflicto colectivo de Tívoli

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia en la que falla que no tiene competencia ante la demanda que interpuso el sindicato CCOO y el comité de empresa Tívoli World contra el grupo inmobiliario Tremón, propietario del parque de atracciones, y la empresa Parque Tívoli, que constituyó dicho grupo y a la que cedió todos los derechos del parque de ocio de la Costa del Sol.

Sindicato y comité de empresa recurrieron ante la sala de lo Social del TSJA para que determinara si el grupo Tremón o la empresa Parque Tívoli debía hacerse cargo de la plantilla de trabajadores, tras la compra del parque de atracciones y después de que el Tribunal Supremo dictaminara que el legitimo propietario era el grupo inmobiliario sevillano y no la empresa Cipasa, del empresario cordobés Sandokán, bajo cuya gestión acumuló una deuda de más de 9 millones de euros en impagos a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social durante años.

El juicio fue suspendido en varias ocasiones para preservar las garantías jurídicas de todas las partes implicadas mientras los trabajadores fijos han estado más de seis sin cobrar salario alguno, al extinguirse el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en octubre de 2021, después de que el parque entrara en concurso de acreedores y se mantuviera cerrado desde septiembre de 2020.

Ahora, en una sentencia a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, el Alto Tribunal declara que no es competente para dirimir este litigio porque considera que los trabajadores pertenecen a la empresa Cipasa, que ha explotado -aunque fuera formalmente- las instalaciones hasta el 19 de enero de 2022, fecha en la que se ha autorizado el cese de la actividad.

La sala de lo Social añade que dicha sociedad se encuentra en concurso de acreedores desde julio de 2020. Y, por último añade que los empleados, un total de 79, según la última cifra, seguían siendo de Cipasa a la fecha de presentación de la demanda, en noviembre pasado, tal como se desprende del hecho de que el administrador concursal haya solicitado al juez del concurso la extinción colectiva de todos sus contratos un día antes de la celebración del juicio.

El TSJA no ignora que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ha admitido que la reclamaciones dirigidas frente a la empleadora formal y frente a otras no concursadas respecto a las que se reclama la responsabilidad solidaria son competencia de la Jurisdicción Social "pero tal pronunciamiento iba referido a reclamaciones de salarios e indemnización por despido colectivo adeudadas, no cuando se esté impugnando la resolución extintiva de los contratos de trabajo", como es el caso.

Por ello desestima la demanda de los trabajadores, aunque deja la puerta abierta a la posibilidad de un recurso, y deriva la pretensión de despido y sucesión de empresa ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga.

Recurso de CCOO

La sentencia ha sentado como un jarro de agua fría en el sindicato CCOO, que ya ha anunciado que va a recurrir ante el Tribunal Supremo "porque entendemos que el TSJA sí tiene jurisdicción en este asunto porque la empresa que tiene derivado todos los derechos sobre el parque de atracciones, la empresa Parque Tívoli, no está en concurso de acreedores", explica la secretaria general del Sindicato de Servicios de CCOO de Málaga, Lola Villalba.

En cualquier caso, el sindicato va a seguir respaldando a los trabajadores de Tívoli en el proceso del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) Extintivo, que se va a comenzar a tramitar en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, durante un mes, después de que el administrador concursal haya presentado el expediente por cese de actividad, y va a aconsejar a los trabajadores que firmen en contra, por lo que el expediente de Tívoli volverá a la sala de lo Social del TSJA "sí o sí".