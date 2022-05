Dar una mayor visibilidad a la diversidad de familias que existen debe ser una prioridad en una sociedad que camina hacia la igualdad y para ello se realizan actividades como la celebrada este martes en Torremolinos con los 800 alumnos que han participado en el I Certamen de Microrrelatos Diversidad Familiar. Textos recopilados en un libro y que también se exhiben ya en 45 mupis y marquesinas de la localidad.

“La palabra educar, en estos días cobra una dimensión diferente, educar en valores y educar en igualdad es dar a nuestros hijos e hijas un regalo importantísimo que es que respeten la diversidad. Quiero destacar la importancia de que los jóvenes de nuestra sociedad tengan referentes. No pasa nada por ser diferente o tener una familia diferente. Enmarcado en el Pride de Torremolinos hay que encajar la visibilidad, la reivindicación y la cultura. La sociedad no sería igual si no fuéramos diferentes”. Así lo ha manifestado el concejal de Cultura y Educación, Francisco García Macías, durante el acto de presentación del libro, impulsado por la Asociación Alternativa en Colores.

Esta asociación, en colaboración con el Ayuntamiento de Torremolinos y el Gabinete de Asesoramiento sobre Convivencia Escolar e Igualdad de la Delegación Territorial de Educación y Deporte de Málaga, con el propósito de fomentar la creatividad, el interés por la actividad literaria y la visibilización y normalización de la gran diversidad familiar, ha celebrado este certamen en el que participado alumnos de todos los centros educativos de Torremolinos, trabajando cada uno con un tipo de familia, sobre la cual los estudiantes de 6º de Primaria y 1º de la ESO han trabajado y redactado un microrrelato.

Durante el acto, en el que se ha hecho entrega de un diploma a los alumnos cuyos trabajos han sido seleccionados, la delegada de Igualdad de la Junta de Andalucía en Málaga, María Dolores Fernández, ha querido poner en valor que “todos tenemos cabida en esta sociedad, cada tipo de familia, y la comunidad educativa hace una labor muy importante porque la sociedad que vamos a tener mañana la tenemos que formar hoy y gracias a estos niños y niñas puede ser que mañana tengamos esa sociedad en la que impere el respeto tan necesario para que todos podamos ser felices. Espero que todos los actos que se van a celebrar dentro del Pride tengan mucho éxito”.

Cada centro ha seleccionado tres relatos, que han pasado a formar parte del primer libro de microrrelatos ‘Diversidad Familiar’, formado por las aportaciones de todos los centros educativos de Torremolinos y que incluye también ilustraciones de algunos alumnos. En total han sido 48 los microrrelatos que se incluyen en este libro que en breve estará editado y del que cada uno de estos alumnos recibirá un ejemplar, además de distribuirse en las bibliotecas de los centros educativos y las bibliotecas municipales.

A su vez estos microrrelatos, algunos de los cuales se han leído durante el acto de este martes, se exponen en 45 mupis y marquesinas de la localidad hasta el 30 de junio.

En el acto, desarrollado en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos y que forma parte del programa cultural del 'Pride Torremolinos 2022', también ha participado el vicepresidente de la Asociación Alternativa en Colores, Sergio Padial, que ha comentado que el hecho de la publicación en los mupis y marquesinas de todos los mocrorrelatos implica llevar a la ciudadanía, "además de unos maravillosos textos con los que deleitarse mientras se espera el autobús, la posibilidad de proporcionar mayor visibilidad de esas agrupaciones familiares menos habituales, pero totalmente presentes en nuestra sociedad, como son las familias monoparentales, las que no tienen hijos/as, las de acogida, las homoparentales o las que los o las progenitoras están separadas".