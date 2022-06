Enry Marín Laguna ha sido seleccionada como la mejor vendedora de la ONCE del año 2021 en el ámbito de la Dirección de Zona de Málaga; un galardón con el que la organización reconoce anualmente el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras dedicados a la venta de sus diferentes productos, así como la actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la ONCE.

Enry, de 52 años y con discapacidad, junto a los otros 21 vendedores y vendedoras seleccionados de todos los puntos de España, recibió su galardón en el transcurso de una cena de gala celebrada el pasado 3 de junio en Madrid.

La canción favorita de Enry es 'No woman, No cry' de Bob Marley. Admira a Rafa Nadal y a Fernando Alonso, porque le encantan los deportes de motor y, además de ser una persona muy familiar, le gusta sentarse en las terrazas de Fuengirola y tomar algo con los amigos.

El pasado 15 de diciembre repartió diez cupones de 35.000 euros. Una de las clientas afortunadas no lo sabía, y cuando se lo dijo Enry, se puso a llorar, llamó a su hija porque no se lo creía y casi no podía ni conducir. Enry ha repartido además premios de más de 1.000 euros en diferentes Rascas.

Como es tradición, el lema elegido para la gala de los Mejores Vendedores de la ONCE del año 2021 fue el de 'Buena Gente ONCE', y transcurrió bajo los valores del talento, perseverancia, solidaridad, ilusión, respeto, iguales, unión, cercanía, simpatía, ingenio y compromiso.

Estos son, precisamente, algunos de los valores que la ONCE tiene en cuenta a la hora de seleccionar a aquellos vendedores y vendedoras que han destacado a lo largo del año, además del propio desempeño de su trabajo, su actitud en el puesto, su grado de implicación en la vida institucional de la organización y su compromiso con la labor social, han indicado en un comunicado.

Con esta ceremonia anual, la ONCE hace un reconocimiento especial a estos 22 trabajadores que han demostrado su esfuerzo durante todo el año y, por extensión, a los más de 19.000 vendedores que conforman en la actualidad el principal canal de ventas de sus productos.