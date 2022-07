El Ayuntamiento de Estepona ha expulsado definitivamente de la Policía Local al agente que abusó de una joven de 18 años que estaba de vacaciones en la ciudad en 2018, según anunció ayer el consistorio tras conocerse la sentencia de la Audiencia de Málaga en relación con el caso. Aunque el otro policía de este municipio malagueño, hasta la fecha suspendido cautelarmente de empleo y sueldo, no entrará en la cárcel merced al acuerdo al que ha llegado con la víctima, tampoco se reincorporará al servicio y quedará relevado de sus funciones como agente de la autoridad local de forma permanente, explicaron desde el Ayuntamiento.

Este agente y un compañero fueron condenados a dos años de prisión, pero evitarán ingresar en la cárcel tras un acuerdo con Fiscalía y acusación particular con la condición de someterse a un programa de educación sexual e indemnizar a la víctima con 80.000 euros. De los dos agentes, uno era funcionario en el Ayuntamiento de Estepona, condición que ha perdido, y el otro tampoco volverá a trabajar en ese Consistorio porque no se le renovó la comisión de servicio a la que estaba acogido una vez que se conocieron los hechos. El Ayuntamiento inició un expediente disciplinario y decretó -nada más conocerse los hechos sucedidos- la máxima sanción administrativa que se podía adoptar contra el agente funcionario ante la gravedad de la situación en ese momento, esto es, la suspensión de empleo y sueldo.

El segundo agente inculpado, funcionario de Estepona, interpuso recurso contencioso administrativo ante la decisión del Ayuntamiento, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga ha dado en reiteradas ocasiones la razón al consistorio y ha desestimado su petición. Finalmente, en enero de 2020 el referido juzgado malagueño dio por terminado el procedimiento, por lo que ya no existe posibilidad de recurso por parte del expedientado.