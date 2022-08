Un acertante de Estepona ha ganado medio millón de euros con el premio mayor que ofrece los sorteos de diario de la ONCE y que vendió Antonia Sánchez junto a las Urgencias del Ambulatorio de la localidad malagueña.

Se trata del único cupón premiado que dio ayer la vendedora de la ONCE y fue a través del Terminal Punto de Venta por el que el cliente elige el número que juega. Sánchez, que es vendedora de la ONCE desde 2019, tiene su punto de venta ubicado en la avenida Juan Carlos I junto a las Urgencias del Ambulatorio. “Claro que me hubiera gustado haber repartido toda la serie completa -reconoce-, pero estoy que me salgo porque al menos a alguna familia he hecho feliz y con eso es con lo que me quedo, porque con los tiempos que corren, seguro que a esa persona, y a la gente que tiene detrás, le va a venir muy bien, y eso me hace muy feliz. Yo me quedo con la parte humana. Y estoy segura de que le he quitado problemas a alguna familia”, dice orgullosa, a punto de cumplir ya sus primeros tres años como vendedora de la ONCE.

El sorteo del 5 de agosto estaba dedicado a la localidad riojana de Ezcaray y ha dejado un cupón premiado con 35.000 euros en Marbella y otro en Chiclana (Cádiz) y ha dejado el resto de premios en la Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.