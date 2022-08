Las Urgencias del centro de salud Las Lagunas están «desfasadas y machacadas»

«Cuando alguien me pregunta dónde estoy trabajando y les digo que en las Urgencias de Las Lagunas, la respuesta siempre es muy parecida: ‘Oh, vaya’. No se lleven a engaños, no indica admiración porque estés trabajando en un servicio referente en urgencias y emergencias extrahospitalarias, es más una especie de pésame», lamenta una médica del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del centro de salud de Mijas, que cuenta en primera persona la realidad laboral de los profesionales sanitarios de este servicio.

Las Urgencias de Las Lagunas atiende las demandas urgentes de toda la población de Mijas y Fuengirola. Dispone de un servicio para atender urgencias de interior, dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado con un equipo completo de médico, enfermería y técnico y una ambulancia de traslado con un solo técnico que ahora en verano está activo 24 horas, «pero después de la temporada estival su servicio termina a las diez de la noche y ese periodo lo cubre una única ambulancia para todo Mijas, Fuengirola y Benalmádena». Asimismo, también cuenta con una ambulancia del 061 que cubre estas tres poblaciones. La facultativa denuncia que «nuestro servicio nunca ha sido un lugar ideal para trabajar debido a todas estas circunstancias. El volumen asistencial es desmedido, similar al de muchos hospitales comarcales y de alguno general. Pero este servicio de urgencias no es un hospital, es un servicio de urgencias de atención primaria y eso significa que tiene muchas limitaciones en cuanto a lo que puede ofrecer de recursos materiales y humanos». Además, esta médica advierte de que las Urgencias de Las Lagunas están «desfasadas y machacadas. Las ambulancias se caen a pedazos; nos falta un cuarto equipo asistencial; nuestro material suele estar defectuoso o deficitario; nos falta espacio y el que está también se cae a cachos; nos faltan planes de formación reglada para todo el personal y un mínimo tiempo de descanso...». La lista continúa, y es que este servicio de urgencias está en una «situación crítica». Las demoras dentro y fuera del servicio son «inasumibles» y traen consigo situaciones de ansiedad, estrés, sobrecarga física y mental. Además de una mayor exposición a las agresiones, pues «los pacientes se desesperan, se enfadan, nos insultan y nos pegan», lamenta esta profesional. Bajas, reducciones, accidentes laborales, renuncias a contratos, agresiones... Esta es la realidad a la que hacen frente los trabajadores sanitarios en Las Lagunas. «Hemos ido con datos en la mano, con informes elaborados, con estadísticas, con predicciones basadas en toda la información que volcamos al sistema administrativo una y otra vez y nunca había dinero, tiempo o tal vez ganas». La facultativa vuelve a dirigirse a todas las autoridades competentes -«a este Gobierno, a la gerencia, al delegado de Salud y Familias, al consejero de Salud y al mismo presidente de la Junta de Andalucía»- para exigir que conviertan a este servicio en un Servicio de Urgencias de Atención Primaria normal, «que se asuma de una vez que la anormalidad de nuestro servicio es inaceptable, cíclica y se extiende como una mancha de aceite sobre la gestión general de los servicios de urgencias extrahospitalarios del Servicio Andaluz de Salud». «Esta historia que cuento no es un cuento, es una realidad vergonzosa para Mijas y Fuengirola, para su población y ayuntamientos, para el Distrito Sanitario Costa del Sol y sobre todo para el Servicio Andaluz de Salud. Porque esta vergüenza que ha puesto en asistolia al Servicio de Urgencias de Las Lagunas y a sus esforzados soldados, esta vergüenza, tiene demasiados responsables», concluye esta facultativa del Servicio de Urgencias de Atención Primaria del centro de salud de Mijas. Ante toda esta situación, el Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha convocado mañana una concentración en apoyo a los compañeros del Servicio de Urgencias de este centro de salud. «Por la situación de sobrecarga laboral desmedida y falta de médicos. Además de la inoperancia de la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Costa del Sol y la Consejería de Salud y Consumo en la búsqueda de soluciones». La movilización tendrá lugar a las diez de la mañana, a las puertas de Urgencias del Centro de Salud Las Lagunas.