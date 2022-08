El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE, celebrado este lunes 15 de agosto ha dejado una gran parte de sus premios en Andalucía con más de 3,1 millones de euros en premios que se han repartido entre el barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla, donde un único acertante se ha llevado un millón de euros, y las localidades de Huelva, Chiclana, Estepona, Lanjarón, Ronda, Córdoba y Cádiz. En Estepona, José María Romero vendió diez cupones premiados con 40.000 euros cada uno en la avenida Mar y Sierra.

Este es el octavo premio mayor que da José María Romero a sus clientes desde que comenzó la venta en la ONCE en 2008. Romero ha llevado la suerte en esta ocasión al centro de Estepona. “La verdad es que cuando ví el número me gustó, pero claro, no puedes llevarte todos los números”, reconoce encantado. “Tenía un pellizquillo de que estaba a punto de dar el premio y ahora ya ves, le he arreglado un poco la vida a varias familias. Estoy todo el día con la sonrisa en la cara”, subraya.

Aunque la mayor fortuna ha ido hasta Alicante, donde se vendió la serie agraciada con los 15 millones de euros, un acertante de Las Tres Mil Viviendas de Sevilla, una de las zonas con mayores necesidades de Andalucía, ha conseguido uno de los diez millones que ofrecía este sorteo al margen del premio mayor, como ha ocurrido también en las localidades de Getxo (Vizcaya), Leganés (Madrid), Playa de Aro (Gerona) y Torrent (Valencia).

Además, el Extra de Verano de la ONCE ha dejado varios premios de 400.000 euros en Andalucía. En Huelva, Marcos Gómez vendió 10 cupones premiados con 40.000 euros en el Mercado del Carmen de la capital onubense. En la localidad granadina de Lanjarón Antonio Luipiáñez, afiliado a la ONCE, vendió otros diez cupones premiados con 40.0000 euros en la calle Real en el centro del municipio. En Córdoba Francisco Gabriel Morales vendió tres cupones premiados a las cinco cifras en la Peña Cuponazo Maleno, creada por unos amigos cuando comenzó con la venta del cupón en la capital cordobesa, repartiendo así otros 120.000 euros, y en la localidad gaditana de Rota se ha vendido uno premiado también con 40.000 euros.

También el sorteo ordinario del lunes 15 de agosto dejó premios en Andalucía, con 350.000 euros en la Serranía de Ronda, en la localidad de Gaucín, donde Alfonso Jesús Machado vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno, y otros 350.000 euros en Chiclana de la Frontera en la costa gaditana, por lo que, en total, la ONCE repartió ayer más de tres millones de euros en premios mayores entre las seis provincias andaluzas.