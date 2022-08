El Ayuntamiento de Fuengirola ha iniciado la construcción de 26 viviendas de apoyo municipal en Los Pacos, un proyecto financiado en su totalidad por la administración local, a razón de 4.629.110,67 euros y que está destinado a familias y jóvenes fuengiroleños con dificultades económicas para poder sufragar el coste de un alquiler o la compra de un inmueble en el mercado libre.

Los interesados deberán estar inscritos en el registro de demandantes de vivienda, situado en la cuarta planta de la Tenencia de Alcaldía de Los Boliches.

En las próximas semanas, el Consistorio detallará los requisitos que se van a requerir para poder optar a algunas de estos alojamientos, que la administración local arrendará en condiciones económicas más asequibles, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, que ha visitado las obras de la futura edificación, ha incidido en que "mi equipo gobierna para todos los fuengiroleños. Somos un Ayuntamiento sensible y que está muy encima de las necesidades de nuestros vecinos".

"Con un marcado cariz social que atiende a todo aquel que lo necesita. Como con aquellos a los que les cuesta acceder a una vivienda. A nadie se le escapa que Fuengirola es un municipio eminentemente turístico, donde los precios de los alquileres en el libre mercado son más elevados que en otras ciudades o localidades de interior", ha señalado.

Por ello, ha continuado, "sentimos que tenemos la obligación y el compromiso social de ofrecer apoyo a este sector de la población para que puedan encontrar una alternativa habitacional en su ciudad. Fuengiroleños que están empezando una nueva etapa personal; personas trabajadoras que no pueden hacer frente a los precios del alquiler que tenemos en un municipio turístico, como el nuestro; emprendedores que han invertido en iniciar una aventura empresarial y no cuentan con recursos suficientes... a todos ellos va dirigido este proyecto, del que me siento especialmente orgullosa y satisfecha".

La edificación se va a asentar sobre una parcela municipal de unos 1.800 metros cuadrados situada en la calle Comunera María Pacheco de Los Pacos. El proyecto contempla la construcción de un edificio de 26 viviendas distribuidas en bajo y tres plantas, con garaje y trasteros. Los trabajos han sido adjudicados a la unión temporal de empresa Glesa-CRC, que se impuso en la licitación pública a otras cuatro empresas del sector de la construcción.

Las nuevas viviendas de apoyo municipal cuentan con un presupuesto de 4.629.110,67 euros --prácticamente medio millón de euros menos del precio de licitación-- y un plazo de ejecución de 460 días, que resulta ser 140 días menos de lo inicialmente previsto.

Proyectos de vivienda con apoyo municipal

Mula ha recordado que este proyecto se sumará a otros similares puestos en marcha por el Ayuntamiento a lo largo de los últimos años. Es el caso del edificio ubicado en la calle Salvador Rodríguez Navas, donde dieciséis familias y jóvenes de la ciudad residen en apartamentos en régimen de alquiler, amén de las nueve personas mayores que hacen uso de la vivienda compartida que se sitúa en la primera planta de la citada edificación.

Asimismo, el Consistorio fuengiroleño también dispone de varios pisos de su propiedad en distintas zonas de la ciudad que funcionan de idéntica forma a los descritos anteriormente: como alquiler de renta baja para jóvenes y familias con dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre o como apartamentos compartidos para ancianos solos.

Por otro lado, Mula ha recordado que el Ayuntamiento de Fuengirola ha promovido multitud de promociones de Viviendas de Protección Oficial, durante las últimas tres décadas, "lo que da muestra del afán del equipo de Gobierno por hacer posible que los fuengiroleños tengan una oportunidad para acceder a este bien esencial".

Por último, ha asegurado que con la construcción de estas 26 nuevas viviendas de apoyo municipal "contribuimos, de forma importante, a dar respuesta a aquellas familias a las que les cuesta hacer frente a un alquiler de acuerdo con los ingresos con los que cuentan en la unidad familiar" y ha recalcado que "seguiremos trabajando en el fomento de nuestra bolsa municipal de viviendas de apoyo municipal", un empeño que ha calificado de "compromiso personal irrenunciable".