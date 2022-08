El Gran Festival de Leyendas se celebrará del 3 de septiembre a principios de octubre en el auditorio municipal de la localidad malagueña de Benalmádena, que llenará el escenario de temas inolvidables de leyendas de la música como Phil Collins, Michael Jackson, Queen, Pink Floyd o ABBA

Así lo han informado la concejala de Festejos, Pilar Ramírez; y el organizador del evento, Alberto Cohen. La edil ha valorado que "en Benalmádena no paramos con la organización de actividades culturales y festivas"."Así pondremos el broche al verano con el mejor ambiente y la mejor música", ha destacado Ramírez.

Por su parte, Alberto Cohen ha desgranado la programación, que como novedad en este último tramo muchos eventos tendrán acompañamiento de números de baile.

Así, el festival arrancará el 3 de septiembre con un concierto de tributo a las leyendas del pop Phil Collins, Tina Turner, Robbie Williams y Bee Gees. El 11 de septiembre habrá un concierto que reunirá tributos a Michael Jackson, Bruce Springsteen y The Police.

El día 17 el auditorio acogerá el tributo a Queen 'The show must go on'. El 18 habrá una velada dedicada a la magia con Pablo Cánovas, discípulo del mago Pop, con un show muy visual "apto para toda la familia y comprensible para todos los lenguajes".

El 23 de septiembre habrá un tributo a Pink Floyd, y el 24 de septiembre habrá un homenaje al pop español, con recorrido por todos los grandes éxitos de la Movida, y especial protagonismo de las canciones de Nino Bravo, en la voz de Manu Rodríguez, finalista del programa 'Tu cara no me suena'.

El festival cerrará septiembre el 30 con un homenaje a ABBA, Cher y la banda 'Back to the 80's', que recorrerá las grandes canciones de los 80.

"Tenemos por confirmar para el 11 de octubre un último espectáculo: un tributo a la Electric Light Orchestra con una banda espectacular de siete músicos", ha adelantado, al tiempo que ha incidido en que "hemos creado una oferta especial de dos entradas por el precio de una (20 euros) tanto para residentes empadronados en Benalmádena como para jubilados y pensionistas, un precio muy asequible para garantizar que todos puedan disfrutar de los espectáculos".

Por último, el promotor ha anunciado que, de cara al crucero dedicado a The Beatles que organizan del 18 al 22 de noviembre, con bandas de tributo al grupo de Liverpool, Elvis Presley y The Beach Boys, también habrá un descuento de 100 euros por cabina para residentes empadronados en Benalmádena, jubilados y pensionistas.