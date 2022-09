La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, se ha manifestado hoy abiertamente en contra de la implantación de una tasa a los turistas que nos visitan, durante su participación en la mesa redonda ‘Costa del Sol, retos para el futuro’, organizada por el Comité de Turismo Caixabank 'Hotels&Tourism'.

"Represento a un municipio que tiene tal cantidad de plazas hoteleras que junto con otros 7 municipios acogemos al 20% de los turistas internacionales que vienen a España; sin embargo nosotros no somos más que el 0,9% de la población española", ha comenzado diciendo Del Cid, quien ha reivindicado una mejora del sistema de financiación de los municipios turísticos.

"No puede haber destinos de calidad si las administraciones que tenemos competencia en la materia no tenemos los recursos suficientes con lo cual si tenemos que hacer una apuesta por la calidad y no por la cantidad se nos deben dar los instrumentos necesarios para poder hacerlo".

Margarita del Cid ha reivindicado el papel del turismo como transformador de la sociedad, "como generador de oportunidades de trabajo y de empleo para generaciones de torremolinenses y de personas que han venido aquí buscando oportunidades de empleo".

Del Cid también se ha posicionado abiertamente en contra de la tasa turística: "Quizás pensando sólo en Torremolinos sería un gran beneficio para la recaudación y la inversión municipal pero yo creo que la creación de impuestos y la presión fiscal al final a medio y a largo plazo va en detrimento del destino turístico".

Al hilo de las sesiones de trabajo que está manteniendo con la Secretaría de Estado de Turismo, añadió: "Lo primero que hay que hacer es definir cuáles son los municipios turísticos y acceder a una financiación distinta. Nosotros abogamos por que sea directamente con el consumo. Se puede ver perfectamente lo que se consume en cada municipio y cuál es el exceso de consumo que hay en los meses de máxima ocupación y sobre eso establecer un porcentaje de participación".

La postura de la alcaldesa de Torremolinos "no es que los turistas paguen más por venir, sino que en base a lo que se recauda se reparta mejor. Un sistema de financiación que sea más equitativo".

En cuanto a la recuperación de las playas, Margarita del Cid apuesta por "plantearse si esas competencias tienen que seguir estando en el Gobierno central y apostar sin ningún tipo de complejo porque nosotros tenemos un hecho diferencial que es el del turismo y es necesario desburocratizar el tema de las autorizaciones y las concesiones", dijo.

La mesa redonda ‘Costa del Sol, retos para el futuro’, organizada por el Comité de Turismo Caixabank 'Hotels&Tourism', ha estado moderada por José Luque, presidente de AEHCOS y en la que han tomado parte también el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, el presidente del consejo empresarial de turismo de la CEA, José Carlos Escribano y de la secretaria general para el Turismo de la Junta de Andalucía, Yolanda de Aguilar.