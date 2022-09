El grupo sanitario Vithas inauguró ayer jueves la ampliación del Hospital Vithas Xanit Internacional de Benalmádena, cuyo proyecto de ejecución ha durado tres años y que ha contado con más de 16 millones de euros de inversión. Las obras acabaron a inicios de agosto y en estos dos meses se han equipado todas las nuevas dependencias para su inmediata puesta en marcha. La construcción de un nuevo edificio, que se ha interconectado con el actual inmueble, ha permitido duplicar así la superficie del centro, que pasa de 12.500 metros cuadrados a 25.000, según ha explicado a este periódico el director gerente del hospital, José Antonio Ródenas.

Con esta ampliación, el Vithas Xanit espera alcanzar una capacidad de recepción de más de 500.000 pacientes anuales, con una previsión de 400.000 en el área de consultas externas, otros 80.000 de Urgencias y el resto correspondientes a personas que precisen de hospitalización.

El acto de inauguración, al que han asistido más de 200 personas, estuvo presidido por el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, y en el mismo participaron Jorge Gallardo; presidente del Grupo Vithas; Pedro Rico, director general de Vithas; Mercedes Mengíbar, directora territorial de Vithas en Andalucía, así como Jose Antonio Rodénas . Además, también asistió la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula; el diputado provincial de Mayores y Tercer Sector, Francisco José Martín; el jefe del servicio de Salud de la delegación territorial de la Consejería de Salud y Consumo en Málaga, Enrique Moya Barrionuevo, así como otros representantes institucionales y empresariales.

Ródenas destacó que con estos trabajos se han ampliado en 14 el número de consultas externas, que pasan ahora a ser 51, repartidas entre los dos edificios y que cuentan con un nuevo acceso diferenciado. También se ha habilitado una UCI nueva que tiene ahora 16 boxes individuales con luz natural, un bloque quirúrgico de última generación con siete quirófanos, dos salas de endoscopia y una sala de hemodinámica, además de cuatro plantas de hospitalización con 141 habitaciones.

"Empezamos las obras en el último trimestre de 2019 y las hemos acabado en plazo porque los trabajos no llegaron a pararse nunca durante la pandemia, lo que refleja de forma significativa la apuesta de Vithas por este proyecto", apunta. Cabe reseñar que el espacio de la ampliación no se ha ocupado por completo, ya que se han dejado 2.500 metros cuadrados en reserva, distribuidos entre la planta baja y la primera planta, para disponer de superficie y asegurar el crecimiento futuro del centro.

"Pensamos que esa reserva será utilizada en un plazo de entre cinco y diez años, incorporando los nuevos servicios que nos vayan demandando los clientes", ha añadido Ródenas.

En cuanto al empleo, la ampliación del Vithas Xanit ha propiciado la contratación de unos 125 nuevos profesionales en los últimos dos años, periodo en el que se ha ido preparando el equipo humano de cara a la nueva dimensión que ha alcanzado el hospital. El centro dispone ahora mismo de una plantilla de entre 850 y 900 trabajadores, de los que cerca de la mitad son médicos. Entre las incorporaciones más recientes destacan la del jefe del servicio de Aparato Digestivo, Pedro Rosón, al frente de un equipo de 14 especialistas; la jefa de Ginecología, Emilia Villegas; el jefe de Medicina Interna, Francisco Miralles; y el jefe de Neurología, Pedro Serrano.

El hospital situado en Benalmádena es uno de los veinte centros sanitarios españoles, tanto privados como públicos, que cuenta desde hace años con la acreditación de calidad asistencial de la Joint Commission International, que es la más prestigiosa del sector. Ródenas apunta que el perfil de cliente del hospital benalmadense es "muy variopinto", con nutrida presencia tanto de nacionales como extranjeros al estar situado en la Costa del Sol occidental.

"La ampliación del Hospital Vithas Xanit Internacional viene a reforzar y fortalecer la oferta asistencial y sanitaria de Benalmádena, con una clara apuesta por la innovación médica y la excelencia”, ha valorado durante el acto de inauguración del proyecto de ampliación el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas.

Por su parte, Jorge Gallardo, presidente de Vithas, ha subrayado que el grupo celebra próximamente su décimo aniversario, destacando el "hito tan relevante" que supone la ampliación dl emblemático Xanit. A pesar del contexto de crisis consecutivas por las que atraviesan España y Europa, Gallardo ha recalcado que los accionistas "mantenemos firme nuestra apuesta por el largo plazo". "De hecho, tenemos en marcha más proyectos y de mayor impacto que nunca antes en su primera década de vida”, ha asegurado.

"Sin duda, esta nueva etapa que se abre para el Hospital Vithas Xanit Internacional, con la ampliación de sus instalaciones, supone un hito muy importante para el sector sanitario en la provincia de Málaga. Con esta ampliación contribuimos al desarrollo de la ciudad, además de asegurar el acceso a un centro sanitario de calidad, que por tercera vez se ha reacreditado con la certificación de calidad Joint Commission International, el organismo evaluador de mayor prestigio a nivel internacional", ha añadido Mercedes Mengíbar, directora territorial de Vithas en Andalucía.