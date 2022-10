La Feria de Fuengirola llega a su fin este miércoles 12 de octubre y lo hace con la crítica de los feriantes que se quejan de los precios desorbitados que les cobran por instalar sus atracciones.

El presidente de la Asociación de Feriantes de Cádiz, José Luis García, ha denunciado a La Opinión de Málaga que todos los años se adjudicaba la organización de las atracciones a la Asociación de la Feria de Málaga pero este año se ha adjudicado a un empresario "que está cobrando un 300% más a los feriantes" por sus instalaciones.

Como consecuencia de ello un 20% de los feriantes habituales han preferido no instalar sus atracciones y han dejado las parcelas vacías y quienes sí han decidido instalarse no han tenido más remedio que subir de 2 a 5 euros el precio de los tickets para montarse en las atracciones, lo que está provocando muchas críticas entre el público.

"Es desorbitado cobrarle cinco euros a un niño para que se dé cinco, seis o siete vueltas en una atracción de feria. La gente se queja de los precios pero el responsable es el Ayuntamiento de Fuengirola, que ha preferido cobrar más dinero por la instalación de las atracciones ("dicen que 50.000 euros más", añade José Luis García), en vez de llegar a un acuerdo con la asociación de feriantes como se venía haciendo desde hace años", explica el empresario.

El presidente de los feriantes gaditanos afirma que presentó escrito ante el registro para quejarse de los precios y fue en dos ocasiones a hablar con la edil de Fiestas "pero me decían que nunca estaba".

José Luis García afirma que además la nueva adjudicación se ha hecho por un periodo de cuatro años y quienes pierden son los ciudadanos porque al precio que tiene que poner los tickets acaban por no ir a la feria. "Yo montaba dos atracciones desde hace más de 30 año en Fuengirola y este año sólo he montado una, que la lleva mi yerno, pero el domingo pasado tuvo que apagarla a las diez de la noche porque no había público, cuando otros año un domingo había gente hasta la una o las dos de la mañana".

Respuesta municipal

El Ayuntamiento de Fuengirola ha manifestado a este diario que ha licitado el servicio de gestión de las atracciones de las dos ferias de la ciudad (Rosario y Carmen) y la Feria Internacional de los Países "por el procedimiento de Concurso Público de Libre Concurrencia, tal y como dicta la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas".

Hasta 2022, en que se celebró el último proceso de contratación de este servicio, "había resultado ganador siempre la Federación de Feriantes de Málaga, pues era la única sociedad que concurría a éste". Siempre lo ha hecho por periodos de dos años, más otros dos que se prorrogaban de forma anual, explica el consistorio.

"Sin embargo, en el último concurso se presentó otro licitador, que finalmente obtuvo la adjudicación por parte de la Mesa de Contratación, formada íntegramente por funcionarios de alto nivel de la administración", explica el ayuntamiento.

En este sentido, añade el consistorio afirma que "pese a que ha habido intentos por acercar posturas entre licitador y feriantes, la ley impide al Ayuntamiento interferir en los precios que éste licitador cobra a los participantes de esta celebración. Es un asunto en el que únicamente pueden intervenir las dos partes anteriormente citadas".

Para José Luis García la respuesta municipal es sólo una excusa. "La ley es igual para todos pero en Torremolinos no se ha hecho ningún concurso sino que se ha llegado a un acuerdo con la asociación de feriantes y no se les ha cobrado por instalarse lo que ha permitido que estos hayan puesto el precio de los tickets a dos euros y que las atracciones estuvieran llenas", ha respondido el empresario.

"Mi padre me enseñó que el negocio está en la venta, no en el precio. Yo he negociado este verano ferias como en Jubrique o en Conil de la Frontera y en las ferias donde no me cobran por instalarme le regalo al ayuntamiento 1.000 tickets para que los reparta entre las familias más desfavorecidas y salimos ganando todos", explica José Luis García que critica al Consistorio de Fuengirola "porque ha preferido cobrar más dinero del adjudicatario en vez de permitir que las atracciones tengan un precio asumible por las familias".

En este sentido, el presidente de la asociación de feriantes de Cádiz afirma que va a poner el asunto en manos de sus abogados para ver si se puede recurrir la adjudicación y el Ayuntamiento de Fuengirola aclara que la adjudicación es sólo "por dos años, prorrogable un año más otro, hasta llegar a cuatro", pero estudiarán si conceder la prórroga a raíz de las críticas de los feriantes y de los vecinos.