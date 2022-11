La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha hecho balance sobre los presupuestos de 2022 y un adelanto de la propuesta de presupuestos para 2023 que en pocos días elevarán a pleno.

Del Cid ha querido comenzar su intervención con “una buena noticia, de las mejores de cara a la estabilidad económica de este Ayuntamiento, y es que por primera vez en muchos años, algo que nunca consiguió el anterior equipo de gobierno, unos presupuestos podrán entrar en vigor el 1 de enero de 2023. Con esa intención los defenderemos ante el pleno, convencidos de que estas son las mejores cuentas para la ciudad de Torremolinos porque son unos presupuestos que, una vez más, eliminan todo lo superfluo y se centran en lo importante”.

La alcaldesa ha querido destacar que “las cuentas de 2023 parten de la más exigente rigurosidad económica, como continuación de unas cuentas de 2022 que han sido ejecutadas de forma eficiente, cumpliendo con el compromiso adquirido con los ciudadanos, como ahora veremos. De esta forma, los presupuestos de 2023 no incluyen absolutamente nada que no se vaya a ejecutar. Están medidos al milímetro, para que hasta el último céntimo de euro sea bien aplicado. 107 millones de euros que se verán reflejados en la ciudad tal cual vienen en la propuesta que este equipo de gobierno llevará a pleno”.

Según ha puesto en valor la alcaldesa “los presupuestos de 2023 suponen una bajada de impuestos a los ciudadanos. En concreto, un veinte por ciento menos en la tasa de basura, lo que supone un ahorro para el bolsillo de los vecinos de 2,8 millones de euros. Y el resto de tasas e impuestos municipales se queda igual, así como los dos millones de euros que dedicamos a las ayudas a la ciudadanía.

“Durante estos meses hemos pagado las ayudas a la ciudadanía de 2020 y de 2021, que aún se debían, y a 31 de diciembre ya se habrán pagado las de 2022. Que ser riguroso es ser también respetuoso con el bolsillo de los torremolinenses, y aquí ha faltado mucho respeto en este sentido en los años atrás. Por eso es tan importante ser rigurosos, generar certidumbre, cumplir con los compromisos, y eso se hace a través de una gestión eficiente de los recursos limitados con los que contamos. Y que nos ha permitido pagar ayudas y facturas que llevaban años sin pagarse, con el daño y el perjuicio que eso genera al proveedor o al beneficiario, y a la credibilidad de la propia institución”.

Del Cid ha proseguido destacando que “desde la llegada de este equipo de gobierno, hace poco más de diez meses, se han pagado a proveedores más de 14,6 millones de euros. Lo que ha supuesto bajar el periodo de pago medio a proveedores de 118 días a 42”.

Defendiendo que pagar en tiempo y forma a los proveedores, es una forma indirecta de preservar el empleo y muchas empresas y negocios locales, y para nosotros eso ha sido una absoluta prioridad. Y ser responsables también permite articular ayudas directas a los ciudadanos y pagarlas en tiempo y forma.

La alcaldesa ha explicado que entre los presupuestos de 2022 y los de 2023, entre subvenciones, ayudas a colectivos, AMPAS y bonificaciones directas a los vecinos, se alcanzan los 12,5 millones de euros. “Creo que ambas cantidades, los 14,6 millones de euros de pago a proveedores y los 12,5 millones de euros de ayudas directas entre los presupuestos de 2022 y de 2023, dan una idea de lo importante que es ser eficiente en la gestión de los recursos municipales”.

Del Cid ha destacado que estas cuentas dan continuidad a aquellos proyectos iniciados por el actual equipo de gobierno “y que poco a poco se multiplican y van dando lugar a otro modelo de ciudad. Los vecinos de Torremolinos van a encontrar en estas cuentas realidades, cosas tangibles, inversiones que se van a ejecutar. Por eso, estas cuentas se han visto muy condicionadas por una serie de proyectos que dependen de fondos Edusi y que, a pesar de tener un plazo amplio de ejecución, no se habían acometido con celeridad. Me refiero a algunos proyectos de calado, como es el centro social comunitario o la reforma de la plaza de San Miguel, que tienen que estar ejecutados y en funcionamiento antes de diciembre de 2023. En caso contrario, si eso no fuera así, Torremolinos perdería más de seis millones de euros en subvenciones, y todo porque los que estuvieron antes que nosotros no fueron capaces de avanzar en estos proyectos”.

Pese a que esta urgencia, según la alcaldesa, ha condicionado los presupuestos, ambos proyectos se encuentran en proceso de licitación, por lo que las obras podrán comenzar, como muy tarde, en enero de 2023.

Otro proyecto importante que también se encuentra en licitación es la reforma del resto de la plaza de la Nogalera en la que aún no se ha actuado, y que empezarán a ejecutarse, en una primera fase, en los primeros compases de 2023.

“La Nogalera es también la protagonista de una subvención de Sostenibilidad Turística que hemos presentado y que, en caso de concederse, supondrá una inyección económica de cerca de seis millones de euros, que servirán, entre otras cosas, para ampliar la reforma de la Nogalera. Y convertirla en un espacio ciudadano de primer nivel, ampliado y mejor integrado con las calles de su entorno”.

Respecto a otras obras en marcha o previstas para los próximos meses, bien a cuenta de los presupuestos de 2022, de 2023 o con financiación y apoyo de otras administraciones, Del Cid ha destacado las nuevas pistas polideportivas, que empezarán a reformarse el próximo 17 de noviembre, así como la instalación de hasta once nuevos parques infantiles en todas las zonas y distritos del municipio, recuperando los de la playa, “que fueron quitados por el anterior equipo de gobierno ante su incapacidad para mantenerlos”.

La implantación de la zona de bajas emisiones, “lo que supondrá un salto cualitativo en cuanto al plan de ciudad que proyectamos, en el que tenemos muy presentes el respeto al medio ambiente, la mejora de la accesibilidad y la lucha contra el cambio climático. En este sentido, también se va a llevar a cabo el cambio de la luminaria del municipio, de forma progresiva, para que el alumbrado sea Led, algo de vital importancia dado el precio de la energía”.

Sigue avanzando el proyecto del pabellón deportivo de la zona de El Pinillo, así como la ejecución de la restauración y puesta en valor de toda la zona de la Cañada del Lobo, un sendero llamado a convertirse en el gran nexo de unión entre la Gran Senda y la Senda Litoral. También en materia de deportes, se incluye una partida de 120.000 euros para la reforma del techo del pabellón del San Francisco de Asís.

La mejora del campo de fútbol del Pozuelo 2, “en ejecución desde hace unos días, y que a buen seguro vendrá bien para nuestro Juventud de Torremolinos en Segunda REF; y también a los más de 400 niños que forman parte de la cantera, que merecían un campo en condiciones. O los avances en materia de saneamiento en la Cañada de los Cardos, que continúan a buen ritmo como cada día pueden comprobar sus vecinos”.

También se sigue trabajando en materia de embellecimiento, “una de las grandes asignaturas pendientes de esta ciudad, según en qué puntos”, y en breve comenzará a ejecutarse la obra de la calle Molino de la Bóveda, en pleno corazón del Calvario, con un presupuesto que alcanza los 120.000 euros.

La alcaldesa ha anunciado que “precisamente, trabajamos ya en otro proyecto que podremos presentar en breve con todo detalle y que va a suponer la creación de otro espacio ciudadano que va a revitalizar y embellecer el Calvario como nunca antes. Como veis, obras son amores, y a pesar del condicionante de los fondos Edusi, hemos podido ajustar hasta el céntimo para hacer lo posible y lo imposible, y que la ciudad se vaya transformando poco a poco”.

La bajada de la tasa de basura el Ayuntamiento ha propiciado un ahorro a los vecinos de 2,8 millones de euros y “aún así hemos podido aumentar el presupuesto en limpieza en más de 650.000 euros. Este aumento, que ya en 2022 fue destacado respecto a las cuentas anteriores, supone la adquisición de nueva y mejor maquinaria y la mejora en las labores de limpieza. Torremolinos está hoy más limpio que hace un año, eso nadie lo duda. Pero yo garantizo que dentro de poco va a estar aún más limpio todavía”.

En cuanto a mantenimiento, a través de Servicios Técnicos y Parques y Jardines, se ha mantenido la apuesta presupuestaria de 2022, destacada respecto a 2021.Esto ha permitido comprar maquinaria nueva como una plataforma elevadora “que va a garantizar que todos los barrios tengan su masa arbórea podada en tiempo y forma, sin que pasen años de por medio. O una máquina quita tocones, para que cuando un árbol tenga que ser cortado porque está enfermo o dañado, el tocón no se quede ahí de forma indefinida, perjudicando el paso y generando maleza alrededor. Labores que se ven reforzadas a través de Samset, fundamental en tareas de mantenimiento y de organización de eventos; Aselimsa, encargada de la limpieza de los colegios; y el Vivero, un ejemplo de lo que debe ser un centro especial de empleo, por más que algunos ahora lo cuestionen”.

En cuanto a la seguridad, se ha aumentado la partida hasta en más de 200.000 euros hasta alcanzar los 1,68 millones de euros entre Policía Local, Bomberos, seguridad y tráfico.

Del Cid ha incidido “lo dijimos al principio y actuamos en consecuencia: la limpieza, el mantenimiento y la seguridad son nuestras prioridades, y así se reflejan donde de verdad importa, en los presupuestos. En cuanto a otras cuestiones destacables de la propuesta de presupuestos, en materia de turismo hemos contemplando avances en materia de destino inteligente y sostenibilidad, con fondos propios y también reflejados en la subvención que hemos solicitado a tal efecto, y en materia de playas hemos iniciado la demolición de las antiguas torres, que dará pie a la instalación de nuevas torres de vigilancia”.

La alcaldesa ha querido aprovechar para reivindicar la necesidad de mejorar la financiación de los municipios turísticos. “Si de verdad recibiéramos lo que nos corresponde en función de lo recaudado, estas cuentas serían bien distintas”.

En cuanto a las políticas sociales, se mantiene el presupuesto, que asciende a más de seis millones de euros, entre los que destaca los más de 3,3 millones que se destinan a la ayuda a domicilio. O el presupuesto destinado a la tercera edad, “que en 2022 ha supuesto un salto cualitativo respecto a las políticas dirigidas a los mayores del municipio”.

En Igualdad y atención a la familia y a la mujer, se ha incrementado el presupuesto en un 50%, subrayando “nuestro compromiso con una cuestión capital para la acción de gobierno de este equipo”.

“La Cultura es otro de los aspectos en los que hemos querido marcar distancias, porque Torremolinos fue un revulsivo en su época, y creemos que nunca debemos renunciar a esta identidad. Por eso nos hemos esforzado en recuperar espacios culturales esenciales en la historia e iconografía de esta ciudad como la Casa de los Navajas. O la apuesta por revitalizar espacios y servicios como los asociados al Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso; como es la Universidad Popular de Torremolinos, así como la Escuela Municipal de Música, que cumple veinte años con una imagen renovada y con un equipo de profesores y alumnos que dan fe de esta apuesta decidida por mejorar la vida cultural y artística de nuestra ciudad”.

Del Cid ha concluido poniendo en valor que son “unas cuentas exhaustivas, que parten de un 2022 en el que hemos cumplido con todas nuestras promesas. Dando continuidad a aquellos proyectos que consideramos más importantes. Y por supuesto, priorizando la limpieza, el mantenimiento y la seguridad, para que esos tres aspectos dejen de ser un problema en Torremolinos. Con estos presupuestos damos un paso más en ese Torremolinos en el que creemos. Son unas cuentas llenas de futuro”.