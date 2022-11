El Berlin Zirkus, el circo de Rody Aragón, estará en Torremolinos del 1 al 11 de diciembre, concretamente en la explanada junto al Aqualand. Así lo ha anunciado la alcaldesa de la ciudad, Margarita del Cid, junto al empresario circense.

"Es una alegría que Rody Aragón con su circo vaya a traer estos días magia y humor a la ciudad en este arranque de la Navidad. La presencia de este espectáculo en Torremolinos coincidirá con el inicio de la programación navideña prevista para el municipio", ha manifestado la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid.

La regidora ha manifestado que la ubicación del circo es excelente para acceder al recinto y presenciar el espectáculo y ha destacado que "para nosotros también es importante que es un circo respetuoso con los animales".

Por su parte, Rody Aragón, ha hecho referencia a que el circo llega "en unas fechas idóneas, de las mejores del año con los puentes de diciembre y con la cercanía ya de la Navidad. Por este motivo el espectáculo está enfocado a las fiestas navideñas".

Rody Aragón ha añadido que el "espectáculo no cuenta con animales sino que está basado en lo que mi padre Fofó y mis tíos me inculcaron y nos enseñaron a través de la televisión. Es un espectáculo cercano, familiar, muy divertido y participativo", ha indicado el miembro de la mítica saga de payasos que ha añadido que "no faltarán las canciones míticas como Don Pepito o La gallina Turuleta". El espectáculo tiene dos horas de duración.