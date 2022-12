El alcalde de Mijas, Josele González, y la concejala de Limpieza, Laura Moreno, han presentado esta mañana los nuevos contenedores marrones que a partir de los próximos días estarán operativos para su uso en todo el término municipal.

Estos contenedores "permitirán al municipio adaptarse a la normativa vigente relativa a la economía circular sostenible y separar los residuos orgánicos susceptibles de ser convertidos en compost, biorresiduos que pueden usarse como fertilizante o como fuente de energía, de aquellos otros que no pueden ser reciclados y tampoco pueden considerarse orgánicos", ha explicado el regidor.

Para ello a lo largo de los próximos días se distribuirán estos nuevos contenedores entre más de 600 puntos de recogida por todo el municipio. Primero se instalarán cerca de mercados, zonas de gran afluencia de locales de restauración o mayor densidad de población y se recogerán a diario por los olores que causan este tipo de residuos.

"Estamos hablando de restos de comida, una planta, una servilleta, el papel o cartón con residuos orgánicos, entre otros", explica la edil Laura Moreno, residuos que ya no se depositarán en el contenedor gris que ahora se destinará a aquellos residuos que no son orgánicos y/o no pueden ser reciclados.

Además, desde el gobierno local explican que van a poner en marcha una campaña informativa "con el objetivo de informar y concienciar sobre el uso de estos nuevos contenedores que a partir de esta semana estarán a disposición de todos ante el gran reto de luchar contra el cambio climático y cuidar nuestro planeta", destaca la concejala de Limpieza.

Mejoras

Estos contenedores se suman a las mejoras anunciadas por el Consistorio tras la adjudicación del nuevo pliego de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos (RSU) a FCC Equal por un período de 10 años, y que incluye la renovación de los contenedores con 2.000 unidades y la implantación de este nuevo contenedor; la renovación y mejora de la maquinaria o el aumento de las zonas y puntos de baldeo, entre otros aspectos.

Entre estas mejoras ya se están instalando las 950 nuevas papeleras con ceniceros y antivandálicas que se presentaban hace apenas dos semanas y entre las que se han incluido un modelo especial ‘sanecan’ para mascotas.

Todo ello unido a la construcción de un nuevo centro logístico para la gestión de residuos y limpieza viaria que, con una ubicación estratégica y con dos naves de 2.373 y 2.567 metros cuadrados que ya se encuentra en uso y que permitirá prestar un servicio mucho más eficiente.