El alcalde de Mijas, Josele González, y la concejala de Fiestas, Tamara Vera, han inaugurado esta mañana el Museo de la Navidad, un espacio situado en el Cortijo Don Elías que reúne unas 200 piezas en miniatura de temática Disney así como otros espacios navideños como el rincón de Papa Noel. Para su apertura, el Ayuntamiento de Mijas ha contado con la participación del alumnado del colegio Tamixa.

"Inauguramos este espacio muy cerca de nuestro Recinto de la Navidad en Las Lagunas para que todas las familias mijeñas pasen por aquí y disfruten de este espacio con unas 200 piezas de Disney procedentes de una colección privada. Además, los más pequeños van a tener la oportunidad de dejar sus cartas tanto para Papa Noel como los Reyes Magos", ha manifestado Josele González.

La concejala de Fiestas, Tamara Vera, ha explicado que se trata de un recinto creado para el entretenimiento de los más pequeños. Las caras de los niños y niñas que nos acompañan hoy lo dicen todo; este espacio será un punto de encuentro para los amantes de la Navidad y del mundo Disney". El museo tendrá entrada gratuita, para que todas las familias mijeñas puedan disfrutar de estas miniaturas donadas por el mijeño Isaac Suárez.

Entre las 200 piezas, "hay miniaturas de muchas películas como Star Wars, Ariel, o La Bella y La Bestia”, añade Isaac Suárez, dueño de una colección "pionera en Mijas porque nunca antes se había visto algo así en nuestro municipio. Espero que todos los mijeños y los visitantes que se animen a acercarse al Cortijo Don Elías disfruten de cada pieza, que son exclusivas y limitadas en Europa".

Uno de los primeros en contemplar este museo ha sido el pequeño alumno del colegio Tamixa, Martín Gálvez, quien ha asegurado que “esto es como ir a Disneyland Paris pero en Mijas, es increíble y muy recomendable”, opinión que comparte su compañero Gonzalo García, que añade que "es fantástico para todos los niños que no puedan ir a Disney, porque es como un mini Disney en Mijas". Paula García también es muy fan del universo Disney ha afirmado que le encantaría llevárselo todo a su casa "pero no me cabe".

El Museo de la Navidad de Mijas estará abierto todos los días hasta el próximo 7 de enero, de lunes a domingo, en horario de 11 a 19 horas ininterrumpidamente.