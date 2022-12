Durante todo el año, el equipo de zoología trabaja para garantizar el bienestar de todas las especies que alberga Bioparc Fuengirola. Unos cuidados personalizados que varían dependiendo de los requerimientos de cada animal y de las condiciones climatológicas que se den. Un ejemplo de ello es la modificación de dietas de cara a la nueva estación invernal, la cual ya ha iniciado el equipo de zoología.

Y es que, una adecuada alimentación es clave para afrontar el invierno y las posibles olas de frío que lleguen durante estos meses. Para garantizarlo, Sonia Fernández, responsable de cocina de animales del centro de conservación malagueño, adapta la alimentación durante el invierno, creando unas dietas con un mayor aporte calórico complementadas por suplementos vitamínicos que ayudan a reforzar las defensas de los animales.

“La nutrición es una parte fundamental para garantizar el bienestar de todas las especies. No solo contamos con un protocolo de pautas y un dietario, sino que conocemos a la perfección las necesidades de cada una. Todo ello, bajo las pautas que nos marca la EAZA”, explica Sonia.

Cerca de 150 dietas diferentes y más de 100 kilos de alimentos cada día

La cocina de BIOPARC Fuengirola se convierte en un punto clave durante estos días. En ella, el equipo organiza menús especiales, ollas gigantes en las que se prepararan caldos de verduras que acompañan en la dieta a una gran variedad de verduras y frutas de temporada. Servidas enteras, con diferentes cortes o hervidas, dependiendo de las necesidades de cada especie. Siempre realizado bajo el protocolo alimentario y de trabajo desarrollado bajo las directrices internacionales que recibe el parque por parte de los diferentes programas de conservación.

En el caso de los lémures, su dieta no cuenta con ningún tipo de fruta o verdura que contenga vitamina C, ya que tienden a acumular hierro y ello provoca daños en sus órganos. Los tigres de Sumatra basan su alimentación en carne de pollo o ternera. Primates como los gorilas y orangutanes, consumen más de cinco kilos de verduras al día. “Uno de los que necesita más tiempo y dedicación es el ciervo ratón. Con la bajada de las temperaturas, el ciervo ratón incrementa bruscamente sus necesidades calóricas, por lo que nos aseguramos de que no le falte comida. Necesita alimentarse de forma continuada”.

A las dietas esenciales que prepara la cocina de Bioparc Fuengirola, se suma la vigilancia de los cuidadores para asegurar que las necesidades de cada animal están cubiertas. Ellos son los encargados de garantizar que los platos de cocina lleguen a sus comensales y que, si estos los necesitan, se cubran las necesidades extraordinarias con enriquecimientos como, por ejemplo, los aportes extras que se realizan en invierno.

Una dieta desequilibrada produce graves enfermedades como, por ejemplo, diabetes, patologías cardiovasculares, problemas dentales, dificultades en la reproducción e incluso malformaciones durante el crecimiento de las crías, cáncer o la propia muerte del animal.

Procedencia de los alimentos

Desde el pasado año, parte de estos alimentos proceden de excedentes cedidos por el grupo El Corte Inglés, dando una segunda oportunidad a productos alimentarios que no cumplen los parámetros para la venta al público, pero que si tienen un estado óptimo para la alimentación de animales.

Todos los productos recibidos son valorados por el equipo de zoología, quién realiza la selección que formará parte de las dietas que se elaboran y enriquecimientos como, por ejemplo, los caldos de verduras o infusiones naturales. Esta acción alarga el ciclo de vida de los alimentos y reduce los residuos, enmarcándose dentro de las prácticas de residuos cero, concepto con el que personas y organizaciones promueven estilos de vida sostenibles para favorecer la conservación ambiental.