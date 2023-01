El representante de la Fiscalía en el caso Astapa sobre la presunta corrupción política y urbanística en Estepona, defendió ayer la investigación y aseguró que «el fiscal no abriga dudas sobre la licitud de la prueba». Rechazó la teoría de la conspiración de que el excomisario José Manuel Villarejo orquestó esta operación, aunque instó a ver en el juicio la participación de este.

«No me asusta descubrir la verdad y si me he equivocado actuaré en consecuencia», apuntó. «El juicio es necesario y debe celebrarse», dijo el fiscal Valentín Bueno en su contestación a las alegaciones planteadas por las defensas la pasada semana, por lo que rechazó la suspensión para practicar pruebas complementarias y también la nulidad planteada, porque había «fuertes presunciones» para justificar las intervenciones telefónicas, que cumplen los requisitos necesarios. Además, defendió la denuncia y a los denunciantes.