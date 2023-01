Mijas, símbolo de la estrategia del PP para las municipales

No es una casualidad que el PP de Málaga convirtiera ayer a Mijas en un símbolo que ilustra una estrategia para los comicios municipales encaminada a aprovechar el tirón de Juanma Moreno, con el objetivo de aumentar de forma notable sus actuales 31 alcaldías en la provincia. Los populares iniciaron las reuniones del Comité de Campaña en una plaza controvertida que pretende recuperar en las elecciones de mayo. En una ciudad costasoleña en la que fue la fuerza más votada pero la trifulca a nivel local con Cs derivó en un ‘regalo’ para los socialistas, en forma de vara de mando. Ahora, las expectativas internas son más optimistas y se confía en que un resultado superior a los nueve ediles les permita gobernar, con apoyos de Vox o incluso del ex de Cs que ya no está tan enemistado con el PP mijeño Juan Carlos Maldonado (Por Mi Pueblo), si fuera necesario.

Los dirigentes del PP de Málaga escenifican el apoyo a Nozal sin tener en cuenta el choque con la dirección provincial que en 2019 le valió al exalcalde y de nuevo candidato un expediente disciplinario Sin tener en cuenta el choque con la dirección provincial que le valió al exalcalde y de nuevo candidato Ángel Nozal y a su equipo en 2019 un expediente, tras rechazar un pacto a favor de Cs que aupó al PSOE a la alcaldía, los dirigentes del PP de Málaga -representados por el número 2 José Ramón Carmona y la número 3 Elisa Pérez de Siles- amplificaron los logros de la Junta de Andalucía en la localidad y las cuentas pendientes que tiene el Gobierno central progresista en Mijas. Lo hicieron defendiendo que estas claves permitirían recuperar el poder en este ayuntamiento. El secretario general, José Ramón Carmona, insistió en que «el PSOE en Mijas no es más que una delegación de Sánchez, igual que el PSOE en la provincia». «No hay más que ver que su estrategia está centrada en confrontar con la Junta y no en mejorar la calidad de vida en los municipios», manifestó. Las proclamas de Carmona entroncan con el discurso iniciado de cara a las elecciones municipales, días después del triunfo en las andaluzas, por el coordinador general en la madrileña calle Génova, Elías Bendodo, y su sucesora en la presidencia del PP de Málaga, Patricia Navarro. Estrategia provincial La nueva líder orgánica provincial viene defendiendo que el objetivo de cara a los comicios locales del 28 de mayo será «mantener esa ola de apoyo al PP» que su partido tuvo en las elecciones andaluzas del 19 de junio. Patricia Navarro y su equipo no ocultan el deseo de «incrementar el número de alcaldías y mantener la Diputación con una mayoría que nos dé posibilidades para poder implementar nuestro programa de una manera completa». Y, por la misma regla de tres, se pretende alcanzar una mayoría absoluta como la de Juanma Moreno en otros ayuntamientos en los que se tuvo que pactar con Ciudadanos en 2019.Sobre todo, en el de Málaga capital. «Este PP, el de ahora, está sabiendo recuperar el centro-derecha que perdió hace años» Asimismo, la dirección provincial de la formación de centro derecha tiene claro que «contar con más alcaldes del PP en la provincia significa contar con más activos electorales en otras convocatorias». Dicho de otro modo, por la cosecha de las elecciones municipales pasarían una parte de los resultados que, a la postre, podrían obtenerse en los comicios generales de final de año. Con el declive de Cs y la falta de implantación de Vox en el ámbito municipal jugando a favor del PP, sus dirigentes provinciales son igualmente conscientes -aunque no siempre lo mencionen explícitamente- que atraer a votantes de un PSOE en horas bajas es una buena estrategia, tal y como ya se vio el 19J en Andalucía. De ahí que la versatilidad de su punto de mira electoral lleve al PP malagueño a aferrarse ahora más que nunca a su condición de «partido de centro» y a un plan encaminado a «conquistar la confianza de los ciudadanos de cualquier opción política». Para aprovechar el viento a favor en mayo, el PP malagueño ha llevado a cabo desde una campaña de afiliación a la creación de figuras como la del alcalde mentor, que pondrá a sus regidores más emblemáticos a implicarse para mejorar los resultados en otros municipios de sus áreas de influencia.