El exalcalde de Estepona y uno de los denunciantes de las supuestas irregularidades políticas y urbanísticas en dicha localidad investigadas en el caso 'Astapa', David Valadez, ha asegurado que "la participación del hoy famoso y archiconocido comisario José Manuel Villarejo en la génesis u origen del caso es absolutamente inexistente", incidiendo en que no lo conoció hasta mucho tiempo después de ser alcalde.

En su declaración como testigo en el bloque sobre actividades de disciplina urbanística, en el que sólo está acusado el exalcalde Antonio Barrientos, el fiscal ha comenzado a preguntarle a Valadez por el inicio de la causa y por qué presentó la denuncia junto con la también entonces concejala socialista Cristina Rodríguez ante la UDEF en Madrid.

Así, Valadez ha asegurado que decidieron interponer la denuncia contra lo que ha calificado de "corrupción institucionalizada" en Estepona porque estaban "hartos de denunciar lo que estaba ocurriendo en todos lo niveles de nuestro partido sin que se nos hiciese el más mínimo caso".

En su extensa declaración, ha manifestado que pensaron que si la presentaban en Málaga "se filtraría y se abortaría la investigación", por lo que ha explicado que a través de una tercera persona y del entonces comisario de Estepona, Florentino Villabona, contactaron con el que era responsable de la UDEF, José Luis Olivera, con el que se reúnen en Marbella y que "nos emplaza a presentar la denuncia ante la sede central" en Madrid.

Ha indicado que intercambió "muchos correos" con Olivera, los cuales ha puesto a disposición del Tribunal y que el fiscal ha pedido que se aporten y ha asegurado que el viaje a Madrid para denunciar se hizo "con absoluta discreción" y solo pretendían que "se depurasen irregularidades sin importarnos las consecuencias". Ha asegurado que "jamás se nos informó de que se iba a desarrollar la operación".

Cuestionado por el fiscal por su relación con Villarejo, ha vuelto a negar que este participara en el inicio del caso y ha insistido en que lo conoció por su hermano, que era párroco en Estepona, pero fue "mucho después" de que fuera elegido alcalde y solo tomando un café. Ha dicho que en ese momento el comisario jubilado no era conocido y desconoce el papel que tuvo en el transcurso de la investigación.

"Yo no puedo consultar a alguien que no conozco", ha señalado respecto a la denuncia, apuntando que "difícilmente se puede sostener" que él y Villarejo "maniobráramos para orquestar una trama en 2006 para yo ser elegido alcalde porque se les estaría suponiendo dotes adivinatorias", apuntando que terminó siendo regidor porque "no había nadie en el grupo municipal que asumiese ese reto".

Ha explicado que el detonante de que decidieran denunciar fue cuando en una reunión el que era jefe de Gabinete de Alcaldía José Flores --que está acusado en la causa-- "nos dice, me dice, que sí o sí tenemos que aprobar un convenio que triplicaba la edificabilidad" de una parcela "porque con ese convenio se estaba garantizando la financiación de la campaña electoral del PSOE de Estepona y se me dice que qué es lo que necesito para que votáramos a favor".

El testigo ha señalado que tuvo discrepancias con el entonces alcalde por varias cuestiones y ha apuntado al desacuerdo con la política de contratación de personal "sin tener en cuenta méritos ni capacidad". En un momento de su declaración, Valadez ha pedido al presidente del Tribunal que instara a Barrientos a que dejara de insultarle.

Según ha indicado, cuando llegaron a la conclusión de que la parte fundamental era el urbanismo y sospechaban que había infravaloración, se pusieron en contacto con un técnico con conocimientos en esta materia que trabajaba en Codelsa, para que hiciera un informe, no en nombre de esa empresa, sino de forma "totalmente ajena al Ayuntamiento y que terminó corroborando nuestras sospechas", por lo que se aportó a la denuncia.

Valadez ha señalado que "ninguna" participación tuvo Villarejo en la contratación del que fuera gerente de una sociedad municipal de urbanismo, Diego de Lucas; pero ha dicho que contactó con Olivera "para pedirle ayuda para nombrar a una persona honrada y ajena al Ayuntamiento para poner orden al caos en Urbanismo y me recomienda al señor Diego de Lucas", del que ha defendido su actuación profesional y que ha dicho fue "su mano derecha".

"Yo jamás, en el desempeño de mis capacidades institucionales, he recibido consejos, presiones e influencias de nadie; en este caso, fui yo quien me puse en contacto con el jefe de la UDEF para pedirle ayuda y poner en conocimiento lo que estaba ocurriendo; no él conmigo", ha incidido Valadez.

La defensa de Barrientos le ha preguntado por conversaciones entre Villarejo y él y sobre el conocimiento que tenía de la relación de De Luca con el comisario jubilado, sobre lo que Valadez ha vuelto a negar una intervención de este último en el origen de la causa.