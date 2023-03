El portavoz de Cs en Torremolinos y teniente de alcalde del municipio, David Obadía, ha anunciado este martes que no se presentará como candidato a la Alcaldía de la formación naranja a las elecciones municipales del 28 de mayo en este municipio "por motivos personales y familiares".

Esta decisión se produce después de que se diera a conocer que sería el cabeza de lista de Cs en Torremolinos, durante un acto público celebrado el pasado mes de noviembre en Sevilla. Además, ha dicho que terminado este mandato abandonará la política pero seguirá afiliado al partido naranja. "No voy a formar parte de ninguna otra lista, ni me voy a ningún otro partido", ha sentenciado.

Mientras tanto, el también concejal de Comercio y Fomento en el Ayuntamiento de Torremolinos seguirá trabajando en sus funciones en el Consistorio "tal y como he estado haciendo hasta ahora, ya que mi compromiso con los torremolinenses es total y eso no va a cambiar".

En los mismo términos ha aludido a su compromiso con el partido: "Quiero dejar claro que sigo militando en Ciudadanos, que soy de Ciudadanos, que no me he dado de baja y que seguiré ayudando en lo que pueda o me necesiten", ha recalcado.

En política desde 2015

David Obadía tiene estudios de Derecho y antes de su paso por la política ha sido gestor y empresario en el sector de la restauración. Lleva siete años dedicado a la política. Desde 2015 a 2018 fue asesor de Alcaldía y en 2019 fue elegido concejal y portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Torremolinos.

Tras la moción de censura en el Ayuntamiento de Torremolinos que presentó el PP, en diciembre de 2021, con el apoyo de CS, Vox, Por mi Pueblo y el concejal no adscrito Nicolás de Miguel, Obadía se incorporó al equipo de gobierno como teniente alcalde y concejal del área de Fomento.

En su discurso, ha querido recordar "el compromiso firme" que adquirió en la firma de esa moción de censura con la alcaldesa, la 'popular' Margarita del Cid, y con los ciudadanos, y que "lo seguirá siendo hasta el último minuto".

"Torremolinos ha mejorado con este gobierno del que forman parte Ciudadanos, el Partido Popular y la concejala, Avelina González. Torremolinos está en buenas manos y a los datos me remito. Seguro que todo es mejorable y que hemos podido hacer algo mal, pero también les digo que solo se equivocan los que trabajan", ha relatado.

Así, se ha dirigido también al área que dirige, Fomento, para destacar que "el cambio ha sido abismal gracias a la ayuda de todos y cada uno de sus empleados y técnicos. Jamás me cansaré de decir que, sin ellos, sin su ayuda, yo no sería ese concejal al que compañeros de partido o alcaldes de otras formaciones políticas alaban por su trabajo y gestión".

El edil de Cs ha tenido palabras de agradecimiento para sus compañeros de partido, recordando a Juan Antonio Vargas, "que fue el primero que quiso ficharme para estar con él en Benalmádena" o al secretario de Organización de Cs en Málaga, José María Real. Un recuerdo muy especial ha tenido para "mi queridísimo amigo, Javier Imbroda, en paz descanse, por todo lo que me enseñó" y a la que fue portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos Teresa Pardo.

Obadía también fue número dos en la lista de Cs en Málaga para las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022, que encabezó Nuria Rodríguez, a quien este martes ha dado las gracias "por confiar en mí y por mostrar su apoyo". Del diputado del partido por Málaga Guillermo Díaz ha valorado que "siempre ha sacado tiempo para mí".

Agradecimientos para los compañeros "que están y a los que no continúan, pero que estuvimos juntos en esta misma andadura", ha trasladado el edil en su intervención, donde ha puesto en valor "el apoyo y la comprensión" de sus familiares en estos siete años dedicados a la política.

"Quiero finalizar diciendo que si hay palabras que definen o describen mi vida en sí y mi paso por la política, en particular, son las siguientes: trabajar, trabajar y trabajar", ha señalado Obadía, quien ha asegurado que "eso es lo que he hecho por Torremolinos y es lo que seguiré haciendo en cualquier ámbito en el que esté".