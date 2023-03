Con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down, que se celebra cada año el 21 de marzo, el Centro Comercial alberga la exposición ‘Break DOWN Prejudices, para romper estereotipos y prejuicios sobre el colectivo y luchar por su inclusión. La exposición reúne 10 piezas creativas que demuestran que el síndrome de Down no debe verse como un obstáculo o una limitación, sino como una oportunidad de éxito y crecimiento personal. Tras el lema de “Por cada prejuicio, un ejemplo de superación”, se invita al visitante a formar parte de la exposición, rompiendo prejuicios (literalmente) para descubrir historias inspiradoras. La campaña, que forma parte de Caring for Communities, es una iniciativa del área Property Management de CBRE Iberia, para impactar positivamente en términos de factores sociales. La consultora ha promovido su puesta en marcha en un total de 57 espacios, a través de distintos soportes visuales y recuperando la clásica campaña de calcetines desiguales creada por la Fundación Española para el Estudio y Prevención del Síndrome Down (FEPSD).

Miramar impulsando la conciencia social Como en años anteriores, Miramar sigue organizando eventos y actividades para apoyar los derechos humanos de todas las personas con síndrome de Down y celebrar la diversidad. Su objetivo es crear un entorno más abierto donde trabajar juntos para construir un mundo más equitativo, evidenciando así su compromiso para mejorar el bienestar social y común. Prueba de ello es el acuerdo alcanzado con la Asociación Down Málaga a través del cual el centro comercial se compromete a la firma de un convenio con el objetivo de integrar a personas con este síndrome en sus puestos de trabajo. El centro comercial de Fuengirola ha asumido un liderazgo activo para realizar cambios positivos en la comunidad, motivados por un futuro mejor para todos. No solo se centran en ofrecer los mejores productos y servicios, sino que abordan problemas sociales para ofrecer una experiencia inclusiva a sus visitantes.