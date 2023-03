El alcalde del municipio, Víctor Navas, ha anunciado esta mañana que todas las playas de Benalmádena se mantendrán abiertas esta Semana Santa, tras las críticas de asociaciones de comerciantes y hosteleros ante el anuncio del cierre de las playas de Torrebermeja y Las Gaviotas con motivo del inicio de las obras de ampliación del dique de Malapesquera para preservar el litoral.

En un principio, el Consistorio benalmadense informó de que ambas playas se cerrarían al público desde el 20 de marzo hasta el 1 de julio para ampliar el dique de levante con el fin de evitar las pérdidas de arena que sufre el litoral todo los años, cada vez que hay un temporal.

Sin embargo, tras las críticas del sector hotelero, que cifró el impacto del cierre de las playas en más de 750 millones de euros y denunció hace unos días el inicio de cancelaciones de reservas tras la campaña de algunos medios británicos, el alcalde ha manifestado que "ante la imposibilidad legal de aplazarlas, las obras se van a acometer manteniendo las playas abiertas durante toda la Semana Santa, y se realizará un esfuerzo extraordinario para que causen el menor impacto posible al sector turístico, y distorsionen lo menos posible el día a día en la ciudad".

Por otra parte, el regidor ha informado de que ya han comenzado los aportes de arena para compensar la pérdida durante los temporales, unas labores "que se realizan todos los años tras la Semana Santa y antes de junio, periodo óptimo para las actuaciones en Costas porque es cuando finalizan los temporales de levante y poniente", ha comenzado el alcalde.

"Los aportes de arena en las playas de Santa Ana y Bil-Bil son necesarios, y todos los años se realizan; y la ampliación del espigón permitirá proteger casi un kilómetro de playa por un periodo de 30 años", ha manifestado el regidor.

Navas ha recordado que Benalmádena lleva 25 años pidiendo estas obras de estabilización del litoral, que se suman a la inversión municipal para renovar el equipamiento y mobiliario de playas para ofrecer el mejor servicio posible a los usuarios este próximo verano, ha recalcado.

Paralización de los trabajos en Semana Santa

La concejala de Playas, Encarnación Cortés, ha anunciado que este lunes 27 de marzo han comenzado los trabajos de acopio del material para las obras de ampliación del espigón, pero con una intensidad reducida: "En Semana Santa no se va a trabajar para minimizar el impacto de la actuación durante el inicio de la temporada, facilitando que todas las playas de Benalmádena sean totalmente accesibles", ha dicho la concejala de Playas.

"Las playas de Torrebermeja y Malapesquera se encontrará totalmente abiertas estos días, únicamente acotándose un pequeño sector para el acopio de materiales para la obra", ha detallado Cortés, quien ha adelantado que el próximo viernes 31 de marzo al mediodía "se paralizarán completamente las obras de ampliación del espigón, y no se retomarán hasta después de Semana Santa".

Regeneración de arena

Por otro lado, tal y como confirmó la Dirección General de Costas, ya han comenzado los traslados de la arena para las labores de regeneración en playa Santa Ana, "que supondrán la reposición de unos 4.000 metros cúbicos de arena, procedentes de aportes del Guadalhorce".

"Costas inicia los trabajos de reposición de arena que acomete cada año en estas fechas, realizando las labores lo antes posible y con el mínimo impacto para que la playa de Santa Ana presente las mejores condiciones durante este verano", ha explicado Cortés.

Respuesta a la Junta

Navas ha respondido a la Junta de Andalucía que el informe de impacto ambiental de estas obras no se emitió hacer cinco años, sino cuatro, y que que no es el Ayuntamiento el que acomete estas obras porque carece de competencias para ello, sino la Dirección General de Costas.

El regidor ha añadido que ese informe se incluyó en otro de ámbito estatal que se terminó de redactar en octubre de 2021 y entre los plazos administrativos que exige la ley las obras salieron a concurso en septiembre de 2022 y se adjudicaron el 22 de febrero de 2023.

"Pero no es una obra del Ayuntamiento, sino del Ministerio de Transición Ecológica, así que no pueden pedirnos ahora responsabilidades o acusarnos de una nula planificación, pues no nos corresponde", ha aclarado.