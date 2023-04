La Costa del Sol se prepara para poder adquirir agua del Campo de Gibraltar

La pertinaz sequía que padece la provincia de Málaga, agravada con termómetros a más de 30 grados inéditos para estas fechas, exige medidas urgentes. Y la Costa del Sol más occidental se ha puesto manos a la obra. Esta misma semana ha dado los primeros pasos para poder recibir trasvases de agua desde el Campo de Gibraltar a partir del 1 de enero. Porque si no llueve «en lo que resta de año» se avecina «un primer trimestre de 2024 muy complicado».

El consejero de la empresa pública Acosol, Carlos Cañavate, no oculta su preocupación ante una falta de lluvias que se ha convertido en estructural, después de tres años hidrológicos con niveles inferiores a los que dicta el histórico en la Costa del Sol. «Aunque esté al 80% de su capacidad el embalse de La Concepción, la realidad es que se ha roto la estacionalidad turística. Vemos que en octubre o noviembre tenemos niveles de ocupación históricos, que no habíamos visto antes de la pandemia», relata.

Así expresa que este verano la Costa del Sol más occidental «se beberá más de 20 hectómetros cúbicos» y que de los otros 20, con consumos inéditos para otoño, las reservas no podrán alcanzar con garantías el próximo invierno. Peor es la situación en otras zonas de la provincia, como la comarca de la Axarquía. Pero la Junta de Andalucía insiste en que en pocas semanas estará terminado un tercer decreto de sequía, con nuevas obras hidráulicas que se ejecutarán de emergencia en la provincia.

Para la propia Acosol, la solución de trasvasar caudales de la empresa pública Arcgisa, participada al 100% por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, no es nueva. Pero agilizar los trámites necesarios para evitar retrasos cuando más grave sea la sequía es «un factor imprescindible». En pleno periodo de trabajos de mejora en las canalizaciones, con la culminación de la denominada «autopista del agua», los dirigentes de la Mancomunidad más occidental del litoral consideran que es el momento de proponer «soluciones estructurales».

Actualmente, los embalses de la provincia de Cádiz suman 550 hectómetros cúbicos almacenados, frente a los 220 que acumulan los siete pantanos de la provincia malagueña. Los gaditanos están en su conjunto al 30% de su capacidad total, mientras que los de Málaga están al 36%.

La Concepción estaba este jueves al 79,23%, con 45 hectómetros almacenados (un cuarto de toda el agua disponible en la provincia). Frente a estos números, las tres presas del Campo de Gibraltar, Charco Redondo, Guadarranque y Almodóvar, mantienen acumulados más de 80 hectómetros cúbicos. Es casi el doble de la cantidad disponible en el único pantano del litoral malagueño más occidental.

Obtener agua del Campo de Gibraltar, no obstante, no es la única medida en el horizonte. Málaga no deja de crecer turísticamente y, por este motivo, la Diputación de Málaga acaba de aprobar un plan que incluye hasta medidas municipales, como crear zonas específicas de sombra o cambiar las fiestas patronales que se celebren en los meses de más calor, al objeto de afrontar con garantías «inviernos cada vez más secos y cálidos».

Los informes que maneja la administración autonómica barajan de aquí a 2040 subidas medias de temperatura por encima de 1,5 grados. Y se apunta que el cambio climático hará «mucho más áridas» comarcas como la Serranía de Ronda y Antequera, al tiempo que se anuncian «lluvias torrenciales más frecuentes».

Los documentos técnicos no ocultan la realidad que supone batir, respecto a 2019, todos los registros de pasajeros y turistas que cada temporada aterrizan en la Costa del Sol. De ahí que también se apueste por una nueva desalinizadora para La Axarquía, en Vélez-Málaga, y la modernización de la existente en Marbella.

Acosol ya alzó su voz en 2019 acerca de esta alternativa

Ya en 2019 fue la propia empresa pública Acosol, dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, la encargada de poner sobre la mesa la necesidad de agilizar una alternativa como la compra de agua de la empresa de aguas del Campo de Gibraltar. Solicitó la apertura de un trasvase bidireccional entre cuencas, con independencia de los periodos deficitarios (la Junta impedía dicho flujo en algunos ciclos). En ese momento se había rebajado de 7 a 4 hectómetros cúbicos el caudal máximo a trasvasar y el precio por metro cúbico había subido de 0,16 a 0,24 euros.