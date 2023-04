El chef Diego Gallegos (Sollo, 1* Estrella Michelin, Estrella Verde Michelin y dos Soles Repsol) creó Diego And Friends en 2022, un evento para disfrutar de la alta gastronomía junto a sus amigos cocineros. En 2023, los invitados serán nombres destacados como Iván Cerdeño, Inés Páez, Miguel Ángel de la Cruz, Fernando Rivarola, Martina Puigvert, Francisco Ruano, Maca de Castro, Joäo Rodrigues, Rodrigo de la Calle, Randy Siles, Pepe Solla y Edgar Núñez.

En total serán seis las jornadas en las que Diego Gallegos cocinará junto a un chef nacional y otro internacional para ofrecer una cena de gala con un menú degustación único. Serán veladas muy exclusivas, con un aforo limitado, que se celebrarán en el Higuerón Hotel Curio Collection by Hilton 5* de Fuengirola.

Como novedad, y para dotar de un contenido más enriquecedor la presente edición, Diego And Friends organizará en cada evento un foro de gastronomía sostenible, que irá destinado tanto a los profesionales del sector, como a los alumnos de las diferentes escuelas de hostelería de la provincia, y a los sibaritas que quieran asistir a estas jornadas. Los foros se celebrarán en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga y en el Salón de actos de la tenencia de Alcaldía de El Boquetillo de Fuengirola y consistirá en una presentación con showcooking por parte de los chefs invitados y una mesa redonda en la que participarán diversas instituciones y personalidades de la restauración.

Diego Gallegos defiende la singularidad de su cocina en Sollo, basada en los pescados de río y los vegetales procedentes de su invernadero. Su menú “Caminho” gira en torno al mundo fluvial, apuesta por los sabores mediterráneos y conserva la influencia de sus raíces latinoamericanas. Gracias a sus más de 10 años de investigación mantiene firme su compromiso con la sostenibilidad y elabora sus platos de forma única, a partir de una materia prima de máxima calidad, producida mediante acuaponía, un sistema innovador que gestiona de forma respetuosa y ecológica los recursos naturales de la zona. Un desarrollo que garantiza una trazabilidad del producto completa, desde la siembra y la cría, hasta la mesa.

Como anfitrión, Diego mostrará las nuevas instalaciones a sus amigos, con los que comparte la pasión por su profesión y juntos pondrán en valor el producto local y de cercanía. “Estoy emocionado con la idea de cocinar de nuevo junto a mis compañeros en estos encuentros gastronómicos. Significa mucho para mí poder realizar otra edición de este proyecto con doce cocineros amigos. Que vengan a mi casa y traigan su gastronomía a nuestra ciudad, Fuengirola, también supone una magnífica oportunidad para que mis clientes prueben sus cocinas singulares. Este año hemos optado por un proyecto más ambicioso en el que apostamos firmemente por la sostenibilidad, pero expandiendo el evento a un ámbito internacional, ya que los chefs invitados dirigen proyectos únicos y sostenibles, una cualidad que también caracteriza a Sollo.”

En el primer evento de amigos que cocinarán en Diego And Friends con Diego Gallegos, Iván Cerdeño (Restaurante Iván Cerdeño, en Toledo, con dos Estrellas Michelin) interpreta una cocina de memoria y entorno, fruto de la evolución del recetario tradicional del centro de España, y el 26 de mayo se unirá a Inés Páez, conocida como la chef Tita (Restaurante Morisoñando, en la República Dominicana) y “Embajadora de la Nueva Cocina Dominicana ante el mundo”, por ser la primera chef en enfocar su línea de cocina al rescate del patrimonio gastronómico y recetas ancestrales de su país.

El segundo encuentro, tendrá lugar el 9 de junio, y Diego Gallegos recibe a Miguel Ángel de la Cruz, de La Botica (Matapozuelos, Valladolid, con una Estrella Michelin) y defensor del producto de cercanía en su cocina; y a Fernando Rivarola, del restaurante El Baqueano (distinguido por cuatro años consecutivos como uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica por el ranking 50 Best) que se dedica a la cocina autóctona contemporánea argentina, trabajando también con pequeños productores locales, y visitando recolectores y pescadores en todas las ecorregiones de su país.

En tercer lugar, y después del verano, el 22 de septiembre, Gallegos se encontrará con Martina Puigvert (Les Cols, en Olot. Dos Estrellas Michelin y Estrella Verde de Michelin) y su propuesta gastronómica, arraigada en la tierra y en el paisaje de La Garrotxa, con una visión particular que desarrolla una labor de investigación y de recuperación de la huerta tradicional de la comarca; y con Francisco Ruano, del restaurante Alcalde, un enamorado de los sabores que aprendió en la cocina tradicional mexicana, que transforma con libertad, gracias a su experiencia en los fogones europeos, donde aprendió la importancia de la cercanía con la tierra y adoptó la sencillez en las presentaciones de sus platos.

En el cuarto encuentro de Diego And Friends, el 27 de octubre, el chef anfitrión se unirá a Maca de Castro que dirige el restaurante que lleva su nombre (Alcúdia, Mallorca. Estrella Michelin y tres Soles de la Guía Repsol) donde realiza una cocina mallorquina de vanguardia, en una tierra de costumbres y querencias culinarias eminentemente tradicionales, y a João Rodrigues, centrado en investigar en torno a una cocina de raíces portuguesas, basada en su propia esencia y orientada hacia el producto. Así creó ‘Materia’, el proyecto personal que desarrolla junto a su equipo y que pondrá en práctica en su nuevo restaurante Monda.

En el quinto evento, Diego Gallegos cocinará el 10 de noviembre, con Rodrigo de la Calle, un chef para el que la naturaleza vegetal es el pilar fundamental de su cocina en El Invernadero (Madrid, una Estrella Michelin, Estrella Verde Michelin y dos Soles Repsol), donde se respeta el producto y se acepta su temporalidad para obtener su máxima expresión, y con Randy Siles, para quien la recuperación de las especies vegetales y el respeto al entorno son también la base de su propuesta, ya que es el primer chef Embajador del Plan Nacional de Gastronomía Sostenible y Saludable de Costa Rica. En su restaurante OS mantiene la esencia de la materia prima y resalta la identidad culinaria local, en una cocina de innovación con identidad.

En el sexto y último encuentro de Diego And Friends, tendrá lugar el 1 diciembre y la gastronomía de Sollo se unirá a la de Pepe Solla (Poio, Pontevedra. Estrella Michelin), que realiza una cocina muy apegada al territorio y también con una fuerte conexión con el mar, y Edgar Núñez, de Sud 777, con una propuesta culinaria que conjuga una prodigiosa técnica con la cocina vegetal mexicana, que en gran parte proviene de los huertos del restaurante (64º The World's 50 Best Restaurants y 11º del listado Latin America's 50 Best).

Cada cena ofrecerá un menú degustación de seis pases, con dos platos de la creatividad de cada chef, más el maridaje. La selección de los vinos, champanes y destilados corre a cargo del Grupo Moët Hennessy, e incluye: Chandon Graden Spritz, Termes Tinto, de Bodegas Numanthia; The Pale Rosé by Sacha Lichine, Moët & Chandon Brut Imperial, y Bellvedere.

Diego And Friends se celebrará en Higuerón Hotel y su equipo directivo brinda de nuevo su apoyo a este proyecto: “Higuerón Hotel Curio Collection by Hilton comparte con Diego Gallegos su pasión por la gastronomía y su compromiso con la sostenibilidad. En este Resort priman los materiales autóctonos, el respeto por la naturaleza y la simbiosis con el entorno, por lo que, el hotel complementa la experiencia de una velada de Diego & Friends.”

Higuerón Hotel está ubicado en Fuengirola, un destino turístico que es referente nacional e internacional también por su excelente e importante oferta gastronómica, que atrae cada año a miles de visitantes para disfrutar de sus propuestas culinarias y establecimientos hosteleros. Tal y como señala la alcaldesa, Ana Mula: “Fuengirola es una ciudad acogedora y amable, con altos niveles de bienestar, y donde tenemos la gran suerte de contar con uno de los mejores chefs del momento, para nosotros, por supuesto, el mejor. Y es que todos los fuengiroleños nos sentimos orgullosos de tener en nuestro municipio a Diego Gallegos, referente de la alta cocina, y poder disfrutar, a su vez, de su restaurante Sollo. Y no solo eso, es que es uno de nuestros embajadores de la Marca Fuengirola. Estamos encantados de que así sea. Por todo ello, para mí, como alcaldesa, es un honor apoyar la nueva edición de Diego And Friends, que nos permitirá deleitarnos con fantásticas y originales elaboraciones de prestigiosos cocineros, tanto de nuestro país como de otros lugares del mundo, lo que conllevará una gran proyección de Fuengirola”.

Este proyecto gastronómico cuenta también con el soporte fundamental de Sabor a Málaga. Según indica su directora, Leonor García-Agua, “Desde Sabor a Málaga hemos querido unirnos por segundo año consecutivo al genuino proyecto de Diego And Friends. Un formato que ilustra y pone en común los conocimientos gastronómicos y la creatividad latentes tras las mentes de cada uno de grandes chefs nacionales e internacionales participantes, haciendo extensivas sus técnicas y recetas y sirviendo de panel de formación para los jóvenes alumnos de nuestras escuelas de hostelería. Y es que la cocina del anfitrión e invitados de Diego And Friends se convierte en un gran laboratorio de ideas con un denominador común: la defensa del producto local, protegiendo su riqueza de cada ingrediente, tanto en sabor como en cualidades, y que nos permite, entre todos, seguir fraguando la necesaria sostenibilidad de nuestras regiones. Una pujante apuesta que es pilar de los valores que hace más de una década impulsaron el nacimiento de Sabor a Málaga, y que nos reafirma en el sentimiento de que el trabajo que cada día realizamos por nuestra provincia sigue en el buen camino”.

En Diego And Friends, Diego Gallegos cuenta también con la colaboración de Centro Porsche Marbella, Grupo Lagar, Huerto Lazo, Grupo Moët Hennesy, Caviar de Riofrío, Makro, Frutas Eladio, Winterhalter y Chef Republic.